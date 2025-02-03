Gaziantep'in Ocak İhracatı 817 Milyon Dolar - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Gaziantep'in Ocak İhracatı 817 Milyon Dolar

Gaziantep\'in Ocak İhracatı 817 Milyon Dolar

Gaziantep, Ocak ayında 817 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. GSO Başkanı Ünverdi, gelecekten umutlu.

03.02.2025 14:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Ocak ayında Gaziantep'ten önceki yılın aynı ayına yüzde 0,6 oranında artışla 817 milyon 272 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'in Ocak ayında en fazla ihracat yapan 6. il olduğunu söyledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Ünverdi, 2024 yılının tüm dünyada durgunluk, kargaşa ve sorunlarla geçtiğini ve 2025 yılının ikinci yarısından umutlu olduklarını kaydetti. Sıklaştırma politikalarının üretim ve nakit akışı üzerinde baskıya neden olsa da en büyük sorun haline gelen enflasyon üzerindeki olumlu etkilerinin devamı ve sonuçlarının reel piyasada da daha hissedilir hale gelmesi için yapısal reformların devamı ve kamu tarafının da tasarruf tedbirlerine daha fazla katkıda bulunması gerektiğine işaret etti.

ABD başkanı Trump tarafından Kanada, Meksika ve özellikle Çin'e yönelik ek vergi uygulamalarıyla yeni bir ticaret savaşının önünün açıldığını dile getiren Ünverdi, AB tarafında da bir tedirginlik olduğunun altını çizerek, bu sürecin ülke adına iyi yönetilmesi gereken ve ABD pazarında sonuçları itibarıyla avantaja dönüşmesinin önemine vurgu yaptı.

2026 yılında başlaması öngörülen AB Yeşil Mutabakatı kapsamında sınırda karbon vergisi uygulamasına kısa bir süre kaldığını ve firmaların rekabet gücünü kaybetmeden yeşil dönüşümlerini tamamlamalarının önemine işaret eden Ünverdi, "Yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve teknoloji odaklı üretimlerle ihracat birim değerlerimizi arttırmak Oda olarak birinci önceliğimiz haline gelmiştir. Emek yoğun sektörlerin üçüncü dünya ülkelerine kaydığı bir süreçte Gaziantep olarak ABD, AB gibi gelişmiş pazarlarda yer alabilmek için hem gerekli standartlara ulaşarak sertifikasyonlara sahip olmak hem de buna bağlı olarak üretimlerimizi daha nitelikli hale getirmek durumundayız. Bu sertifikasyonlara sahip olmak bir dönüşüm sürecini gerektiriyor ve zaman alıyor. AB'ye yapacağımız ihracatlarda gümrükten geri dönmemek ve sorun yaşamamak için bugünden hazırlıklarımızı tamamlamak işletmelerimizin devamlılığı için hayati önem taşıyor. Bu sebeple bugüne kadar ülkemiz sanayisinin bel kemiği olmuş sanayicilerimiz ve çok değerli üyelerimizle yürüttüğümüz çalışmalarla Gaziantep olarak öncü ve örnek olmaya devam edeceğimize olan inancımız tamdır. GSO olarak Mesleki Eğitim Merkezi'miz ve Model Fabrika'mızda bazı kuruluşların firmalarımıza sağladığı finansman destekleri ile işletmelerimizin yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm çalışmalarını uluslararası sertifikasyon ve standartlara uygun olarak gerçekleştiriyor ve tüm dünyada geçerli olacak şekilde belgelendiriyoruz. Firmalarımızı bilgi edinmek ve bu yolda birlikte yürüyerek sanayimizi geleceğe hazırlamak üzere GSO-MEM'e bekliyoruz" dedi.

Gaziantep'in 2025 yılında da üretimleriyle zorlukların aşılmasında öncü ve örnek olmaya devam edeceğini belirten Ünverdi, "Şehrimizin bu rakamlara ulaşmasında alın teriyle büyük bir mücadele veren sanayicilerimize, ihracatçılarımıza ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep Sanayi Odası, gaziantep, İhracat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gaziantep'in Ocak İhracatı 817 Milyon Dolar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:20 Dolar uçmaya başladı Bu rakamı ilk kez gördü Dolar uçmaya başladı! Bu rakamı ilk kez gördü
13:59 YPG’li teröristlerden Münbiç’te bomba yüklü araçla saldırı YPG'li teröristlerden Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırı
13:15 Bakanlık’tan Turbo Turabi’nin skandal şarkısına erişim engeli talebi Bakanlık'tan Turbo Turabi'nin skandal şarkısına erişim engeli talebi
12:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin
12:08 Ege Denizi’nde art arda depremler Bölge 5.1 ile sallandı Ege Denizi'nde art arda depremler! Bölge 5.1 ile sallandı
20:34 Lahmacuna ketçap sıkıp akıllarınca intikam aldılar Sıradaki yemek de mantıymış Lahmacuna ketçap sıkıp akıllarınca intikam aldılar! Sıradaki yemek de mantıymış
20:14 Maça damga vurdu: Bu pozisyonun ardından penaltı ve kırmızı kart kararı çıktı Maça damga vurdu: Bu pozisyonun ardından penaltı ve kırmızı kart kararı çıktı
20:07 Denizli’de 7 katlı apartmanda yangın Mahsur kalanlar var Denizli'de 7 katlı apartmanda yangın! Mahsur kalanlar var
19:52 NASA tarih verdi Dünya’ya çarpabilecek bir asteroit var NASA tarih verdi! Dünya'ya çarpabilecek bir asteroit var
19:24 Ahmet Ercan’dan Ege’deki depremlerin ardından korkutan uyarı: Her an patlayabilir Ahmet Ercan'dan Ege'deki depremlerin ardından korkutan uyarı: Her an patlayabilir
19:17 Trump komşu ülkeyi almakta kararlı: 51. eyaletimiz olmalı Trump komşu ülkeyi almakta kararlı: 51. eyaletimiz olmalı
19:08 Ülkeden kovulan Fransa’yı Türk varlığı rahatsız etti: Boşlukları dolduruyorlar Ülkeden kovulan Fransa'yı Türk varlığı rahatsız etti: Boşlukları dolduruyorlar
19:06 İsrail’in yeni genelkurmay başkanında “Türkiye“ detayı: En önemli görevi... İsrail'in yeni genelkurmay başkanında "Türkiye" detayı: En önemli görevi...
18:52 Jose Mourinho’dan yeni transferler için dikkat çeken ilk yorum Jose Mourinho'dan yeni transferler için dikkat çeken ilk yorum
18:44 Antalya’da plajlar doldu, şubat ayında denize girildi Antalya'da plajlar doldu, şubat ayında denize girildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 14:40:49. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'in Ocak İhracatı 817 Milyon Dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.