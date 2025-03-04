Gaziantep'in Şubat İhracatı Düşüşte - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Gaziantep'in Şubat İhracatı Düşüşte

Gaziantep'in şubat ihracatı, 2022'ye göre %6.6 düşerek 803 milyon dolar oldu.

04.03.2025 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in şubat ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 düşüşle 803 milyon 790 bin dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Şubat döneminde 1 milyar 618 milyon 990 bin dolar ihracata ulaşan Gaziantep, en fazla ihracat gerçekleştiren iller arasında ise 6. oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan şubat ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, "Ülkemizin en fazla ihracat gerçekleştiren 6. ili olarak şubat ayında 803 milyon 790 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 düşen şubat ayı ihracatımızla birlikte Ocak-Şubat dönemi ihracatımız 1 milyar 618 milyon 990 bin dolar oldu. Her şeye rağmen üreten, istihdam oluşturan, kent ve ülke ekonomisine değer katan ihracatçı üyelerimize, iş insanlarımıza ve bütün çalışanlarına teşekkür ediyor, işlerinde kolaylıklar diliyorum" dedi.

"İhracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 151"

İhracat değerlendirmesinde TÜİK'in yıllık ithalat ve ihracat verilerine değinen Başkan Yıldırım, bu verilere göre Gaziantep'in 2024 yılında 17 milyar 125 milyon 363 bin dolarlık dış ticaret hacmine ulaştığını belirterek, "İhracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 151 olarak gerçekleşti. TÜİK verilerine göre, geçen yıla kıyasla ihracatımız yüzde 1,7, ithalatımız ise yüzde 3,8 oranında düşmüş durumda. İthalatımızın düşük olması, yalnızca ticaret dengesi açısından değil, aynı zamanda üretim girdileri açısından da değerlendirilmelidir. Hammadde ve ara malı ithalatındaki yavaşlama, üretim kapasitemizin tam olarak devreye giremediğinin de bir göstergesi olabilir" şeklinde konuştu.

"Deprem bölgesine sağlanan krediler büyüme hedefi dışında tutulmalı"

Yaptığı açıklamada deprem bölgesindeki kredilerdeki kredi büyüme istisnasının kaldırılması kararının ekonomik toparlanmayı ve ihracatı da olumsuz etkileyeceğini ekleyen Yıldırım, " Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yabancı para kredilerdeki gelişmeleri dikkate alarak sıkı para duruşu desteklemek amacıyla kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında değişiklikler yaptığını kamuoyuyla paylaştı. Buna göre yabancı para krediler için aylık yüzde 1 olan büyüme sınırı yüzde 0,5'e düşürülmüş ve deprem bölgesinde kullandırılan kredilerin yabancı para kredi büyüme sınırından istisna tutulması durumunu da kaldırılmıştır. Her ne kadar enflasyonla mücadele sürecinde sıkı paranın bir gereklilik olduğunu kabul etsek de alınan bu karar özellikle depremden etkilenen işletmelerimizin, ihracatçılarımızın finansmana erişimini daha da zorlaştıracak ve bu da bölgedeki ekonomik toparlanmayı geciktirecektir. Üstelik bu durum yalnızca deprem bölgesini değil, genel ekonomik dengeyi de olumsuz etkileyebilir. Zira bölgede Gaziantep gibi üretim ve ihracat ile ülke ekonomisine büyük katkı sunan kentlerimiz depremin ardından ekonomik toparlanmasını henüz tamamlayamamıştır. Enflasyonla mücadele önemli bir hedef olsa da, deprem bölgelerindeki işletmelerin yeniden yapılanma sürecinde finansmana daha kolay erişebilmesi adına, bu bölgelere sağlanan kredilerin büyüme hedefi dışında tutulması gerekmektedir" diye konuştu. - GAZİANTEP

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

gaziantep, İhracat, Ekonomi, Finans, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gaziantep'in Şubat İhracatı Düşüşte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:49 CHP seçmeni kızmasın da ne yapsın Adnan Beker “Oy veririm“ diyemedi CHP seçmeni kızmasın da ne yapsın! Adnan Beker "Oy veririm" diyemedi
13:32 Öcalan’ın silah bırakma çağrısı İsrail’in uykularını kaçırdı Öcalan'ın silah bırakma çağrısı İsrail'in uykularını kaçırdı
12:05 Ece Gürel olayı giderek tuhaflaşıyor “Ruhum geride kaldı“ sözünün altındaki mesaj ortaya çıktı Ece Gürel olayı giderek tuhaflaşıyor! "Ruhum geride kaldı" sözünün altındaki mesaj ortaya çıktı
11:55 Zincir markette pes dedirten kampanya Vatandaşı böyle kandırıyorlar Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar
11:39 Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL
20:20 A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek
20:15 Ukrayna için ’de facto’ NATO üyeliği önerisi Ukrayna için 'de facto' NATO üyeliği önerisi
19:50 DEM Parti’den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor DEM Parti'den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor
19:38 Bitcoin’de panik satışı başladı Yatırımcılar ne yapmalı Bitcoin'de panik satışı başladı! Yatırımcılar ne yapmalı?
19:32 AK Partili Metiner: Suat Toktaş’ın serbest bırakılmasına sevindim AK Partili Metiner: Suat Toktaş'ın serbest bırakılmasına sevindim
19:17 Trump, Yunanistan’da panik yarattı: Türkiye için eşsiz fırsat Trump, Yunanistan'da panik yarattı: Türkiye için eşsiz fırsat
19:05 Palmeiras’ın Vítor Roque transferi tarihe geçti Palmeiras'ın Vítor Roque transferi tarihe geçti
19:00 Ukrayna lideri Zelenskiy: Pişmanım, Trump’a minnettarım Ukrayna lideri Zelenskiy: Pişmanım, Trump'a minnettarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 14:51:40. #7.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'in Şubat İhracatı Düşüşte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.