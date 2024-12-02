Gaziantep Menengiç Kahvesi Coğrafi İşaret Tescili Aldı

Ekonomi

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gaziantep Menengiç Kahvesi'nin coğrafi işaret tescili aldığını açıkladı.

Bakan İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gaziantep Menengiç Kahvesi'nin Avrupa Birliği'nden (AB) tescil alan 29'uncu ürün olduğunu duyurdu. Bakan Yumaklı, "AB'den tescil alan 29'uncu ürünümüz Gaziantep Menengiç Kahvesi. Eşsiz kokusu ve aromasıyla ülkemizde severek tüketilen Menengiç Kahvesi, sınırlarımızı aşarak Avrupa'da da tescillendi. Coğrafi işaretli ürün sayımızı artırmaya ve uluslararası alanda tanıtmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.