Gaziantep OSB Başkanı Şimşek: "Güneş enerjisine en hızlı izin veren OSB olduk" - Son Dakika
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Gaziantep OSB Başkanı Şimşek: "Güneş enerjisine en hızlı izin veren OSB olduk"

02.09.2022 23:05
Gaziantep OSB Başkanı Şimşek: "Güneş enerjisine en hızlı izin veren OSB olduk"

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, "Güneş enerjisine en hızlı izin veren rekabetçi bir OSB'yiz.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, "Güneş enerjisine en hızlı izin veren rekabetçi bir OSB'yiz. Şu anda bölgemizde bulunan sanayicilerimiz faydalandığı güneş enerjisi santrallerinin toplam gücü 180 megawatt oldu" dedi.

Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nin dördüncü durağı Gaziantep oldu. "Türkiye'nin Potansiyeli ve İhracatın Finansmanı" başlıklı panele konuşan Gaziantep OSB Başkanı Şimşek, "Türkiye'de sanayi bazında tüketilen toplam enerjinin yüzde 5'i Gaziantep OSB'de tüketiliyor. Yıllık enerjiye ödediğimiz rakam 2 milyar dolar. Bu sürdürülebilir bir rakam değil. Bu rakamı nasıl aşağıya çekeriz, sanayicimizin rekabet gücünü nasıl yükseltiriz bunun çalışmalarını yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Güneş enerjisine en hızlı izin veren OSB olduk"

Şimşek, sanayicileri güneş enerjisi santraline teşvik ettiklerini belirterek, "Güneş enerjisine en hızlı izin veren rekabetçi bir OSB'yiz. Şu anda bölgemizde bulunan sanayicilerimiz faydalandığı güneş enerjisi santrallerinin toplam gücü 180 megawatt oldu. Sanayicinin enerji yükünü azaltmak için mutlaka farklı alternatifler bulunmalı. Güneş enerjisi santrallerinin kurulumunda üretim maliyetlerini düşürmek isteyen sanayicilere öncelik verilmeli. Öncelik ticari amaçla santral kuranlar değil üretim amacıyla kuranlar olmalı" dedi.

"Çevre bizim için öncelikli konu"

Enerjinin yanında suyun da önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Şimşek, Fırat'ın suyunun Gaziantep OSB'ye getirilmesi projesinin hayata geçirilmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi. OSB'deki altyapı ve üstyapı çalışmaları ile ilgili bilgi veren Başkan Şimşek, "OSB'nin otobana bağlantı yollarını kısaltıyoruz. Bölgemizdeki MYO ve meslek lisesinde 3 bin kadar öğrencimiz sanayi ile iç içe eğitim alıyor. Bunun yanında çevreye duyarlı, çevreye zarar vermeyen bir OSB olmaya büyük özen gösteriyoruz" diye konuştu.

"Türkiye'nin Potansiyeli ve İhracatın Finansmanı" başlıklı panele OSB Başkanı Cengiz Şimşek'in yanında Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Yrd. Dr. Yıldız Özkök, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Mustafa İlker Özdem ve Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, İhracatı Geliştirme A.Ş (IGE) Genel Müdürü Kasım Akdeniz de konuşmacı olarak katıldı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Cengiz Şimşek, Gaziantep, Güneş, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gaziantep OSB Başkanı Şimşek: 'Güneş enerjisine en hızlı izin veren OSB olduk' - Son Dakika

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