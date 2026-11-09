Gaziantep OSB Başkanı Şimşek, Atatürk\'ü 88. yıldönümünde saygı ve minnetle andı

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 88. yıldönümü nedeniyle bir anma mesajı yayımladı.

Başkan Şimşek mesajında, "Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlık mücadelemizin lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 88. yıl dönümünde saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Atatürk, yalnızca bir milletin bağımsızlığını kazanmasına öncülük eden büyük bir lider değil, aynı zamanda çağdaş, demokratik ve güçlü bir Türkiye'nin temellerini atan eşsiz bir devlet adamıdır." dedi.

Atatürk'ün "En büyük eserim" diyerek bizlere emanet ettiği Cumhuriyet'in, milletimizin ortak iradesinin, bağımsızlık tutkusunun ve geleceğe olan inancının en büyük kazanımı olduğunu belirten Başkan Şimşek, "Cumhuriyet; eşitlik, özgürlük, çağdaşlaşma, bilim ve akıl temelinde yükselen, ülkemizin gelişmesinin ve ilerlemesinin en önemli güvencesidir. Bu büyük mirası korumak, Cumhuriyetimizin kazanımlarına sahip çıkmak ve onu gelecek nesillere daha güçlü şekilde aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi olarak, Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefi doğrultusunda üretmeye, istihdam sağlamaya, ihracat yapmaya ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Cumhuriyetimizi yaşatmak, değerlerini korumak ve her alanda daha ileriye taşımak için üzerimize düşen her türlü çabayı göstermeyi sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve Cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği geçen tüm kahramanlarımızı rahmet, saygı ve minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.