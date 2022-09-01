GSO'dan zam tepkisi - Son Dakika
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GSO'dan zam tepkisi

01.09.2022 14:48
GSO'dan zam tepkisi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, elektrik ve doğalgaza gelen büyük oranlı zamların üretim ve ihracatı olumsuz etkileyeceğini belirterek bu zamların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, elektrik ve doğalgaza gelen büyük oranlı zamların üretim ve ihracatı olumsuz etkileyeceğini belirterek bu zamların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Tüm dünyada enerji arzında yaşanan zorlukların farkında olduklarını, ancak aynı anda ve yüzde 50 oranında hem sanayi elektriğe hem de doğalgaza yapılan zammın üretici üzerindeki yükü bir anda yarı yarıya artırdığını belirten Ünverdi, "Hammadde ve navlun fiyatları başta olmak üzere girdi maliyetlerindeki yüksek artışlara enerji fiyatlarında tek seferde yapılan bu zamlar üretimde sürdürülebilirliği ve ihracatta rekabet gücümüzü kıracaktır. Tüm zorluklara rağmen ayakta durmaya çalışan sanayicilerimizin yükünü daha da ağırlaştıracağı gibi enflasyona olumsuz yansımaları da olacaktır" dedi.

Sanayicinin bu koşullarda fiyatlandırma yapması güç olmakla birlikte üretimlerine yüzde 50'lik zammı yansıtması halinde dış pazardaki payının düşeceğinin altını çizen Ünverdi, "Ülke olarak dünyadaki gelişmeler de göz önüne alındığında her zamankinden daha çok üretime, yatırıma ve istihdama ihtiyacımız olduğu bir dönemde rekabet gücümüzü zorlayan, üretim ve tedarikte sıkıntılara neden olan bu zamların gözden geçirilmesini talep ediyoruz. Aksi takdirde kış ayları hepimiz için çok daha zor geçek" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep Sanayi Odası, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi GSO'dan zam tepkisi - Son Dakika

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