Gaziantep Sanayi Odası'na İyi Uygulama Ödülü - Son Dakika
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Ekonomi

Gaziantep Sanayi Odası'na İyi Uygulama Ödülü

Gaziantep Sanayi Odası\'na İyi Uygulama Ödülü
24.06.2025 13:29
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GSO, HİSER Konferansı'nda 'İyi Uygulama Örneği' ödülünü aldı, projeleriyle ihracat kapasitesini artırıyor.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen HİSER Konferansı'nda "İyi Uygulama Örneği" ödülü aldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından, HİSER projelerini başarı ile yürüten iş birliği kuruluşlarının tecrübelerinin paylaşılması, iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması ve tüm illerin HİSER projelerinden faydalanmasının sağlanması amacıyla Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın katılımıyla, Türkiye İhracatçılar Meclisi Dış Ticaret Kompleksinde HİSER Konferansı gerçekleştirildi.

Konferansta bugüne kadar gerçekleştirilen HİSER projeleri arasında, GSOGaziantep Yazılım ve Bilişim KümesiHİSER Projesi, "En İyi İhtiyaç Analizi" kategorisindeödüle layık görüldü.

GSO adına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başar Küçükparmak ve Genel Sekreter Yardımcısı M. Sermest Çapan katıldı.

GSO'nunİyi Uygulama Örneği ödülü, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat tarafından Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başar Küçükparmak'a takdim edildi.

Programda ayrıca GSO Genel Sekreter Yardımcısı M. Sermest Çapan, GSO HİSER projesi üzerine bir sunum ve deneyim paylaşımı gerçekleştirdi.

Ödül dolayısıyla değerlendirmelerini aktaran GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başar Küçükparmak, Ticaret Bakanlığı öncülüğünde yürüttükleri projelerle firmaların uluslararası rekabet gücünü artırmaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Gaziantep Sanayi Odası'nın 2011 yılından bu yana Ticaret Bakanlığının kümelenme stratejisi kapsamında tamamlanan 15 ve aktif 5 proje olmak üzere; tekstil, gıda, kimya plastik, makine metal, yazılım ve bilişim sektörlerine yönelik 20 proje hayata geçirdiğini ifade eden Küçükparmak, şunları kaydetti:

"Projeler aracılığı ile 400'den fazla firmamıza yürütmüş olduğumuz 80'nin üzerinde faaliyet ile firmalarımızın ihracat kapasitesinin artırılmasına ve dış pazarlardaki rekabetçiliklerinin geliştirilmesine Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle önemli katkılar sağlanmıştır. Bu anlamlı organizasyonun gerçekleşmesine öncülük eden başta Ticaret Bakanlığımız ve Sayın Bakanımız Ömer Bolat olmak üzere, sürecin her aşamasında destek veren kıymetli bakanlık uzmanlarına, HİSER projeleriyle ülkemizin dört bir yanında değerli faaliyetlere imza atan iş birliği kuruluşlarımıza ve bu projeleri başarıyla uygulayan firmalarımıza içten teşekkür ediyorum."

Ticaret bakanlığı hiser proje desteği hakkında

2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar kapsamında yürütülen HİSER Proje Desteği ile hizmet sektöründe yer alan firmaların uluslararası rekabetçilikte gelişimine işbirliği kuruluşları aracılığı ile kümelenme anlayışı ve proje yaklaşımı çerçevesinde ihracata yönelik gerçekleştirdikleri faaliyetler desteklenmektedir. Bu kapsamda Gaziantep Sanayi Odası, 2011 yılından bu yana Ticaret Bakanlığı kümelenme stratejisi kapsamında 15 tamamlanan ve 5 aktif proje olmak üzere 20 proje hayata geçirilmiştir. Bu faaliyetler, firmaların ihracat kapasitesinin artırılması ve dış pazarlardaki rekabetçiliklerinin geliştirilmesi hedefiyle gerçekleştirilmiştir.

Gaziantep Sanayi Odası 2016, 2017 ve 2024 yıllarında da 3 UR-GE projesi ile iyi uygulama örneği seçilmiş ve ödüllendirilmiştir. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Gaziantep Sanayi Odası'na İyi Uygulama Ödülü - Son Dakika

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