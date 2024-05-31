Gaziantep Sanayi Odası'ndan Bilgi Ekonomisi Programı - Son Dakika
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Ekonomi

Gaziantep Sanayi Odası'ndan Bilgi Ekonomisi Programı

Gaziantep Sanayi Odası\'ndan Bilgi Ekonomisi Programı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yeni Nesil Sanayici Platformu Ekonomi Komisyonu tarafından düzenlenen 'Yarının Dünyası: Bilgi Ekonomisi' programı online olarak gerçekleştirildi. Toplantıda, bilgi ekonomisinin sanayiye, üretim metotlarına ve kripto paralara etkisi gibi konular ele alındı. Ekonomist Erkan Öz, bilgi ekonomisinin gelecekte daha da önem kazanacağını belirtirken, GSO Yönetim Kurulu Üyesi Bora Tezel ise bilgi ekonomisinin değişim ve dönüşüm süreçlerinde büyük bir rol oynadığını vurguladı.

31.05.2024 11:57
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Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yeni Nesil Sanayici Platformu Ekonomi Komisyonu tarafından, "Yarının Dünyası: Bilgi Ekonomisi" programı gerçekleştirildi.

Ekonomist Erkan Öz, GSO Yönetim Kurulu Üyesi Bora Tezel, Genel Sekreter Yardımcısı M. Sermest Çapan, Yeni Nesil Sanayici Platformu üyeleri ve firma temsilcilerinin katılımıyla online olarak gerçekleştirilen toplantıda, bilgi ekonomisinin sanayiye, üretim metotlarına ve kripto paralara etkisi gibi başlıklar detaylarıyla ele alındı.

Bilgilendirme toplantısında ayrıca bilgi, teknoloji ve ekonomi arasındaki yakın ilişki, bilgi ekonomisinin üretimden pazarlamaya bütün ekonomik faaliyet alanlarında sağladığı yapısal dönüşümler ve son dönemlerde dünyada olduğu gibi ülkemizde de popülaritesi giderek artan kripto para piyasasının geleceği konuşuldu.

Toplantı öncesinde bir konuşma yapan GSO Yönetim Kurulu Üyesi Bora Tezel, hem dünyada hem de Türkiye'de birçok alanda değişim ve dönüşüm süreçlerinin yaşandığını, bilgi ekonomisinin de bu açıdan geleceğin inşası adına büyük önem taşıyan bir konu olduğunu söyledi. Üretimde, sanayide ve hayatın her alanında yaşanan dönüşüme bugün artık farklı bir açıdan bakıldığını ifade eden Tezel, "Günümüzde her şey çok çabuk değişiyor ve ivme kazanıyor. Dün gündemde olmayan konular, bugün ve geleceğin en önemli başlıkları olarak karşımıza çıkıyor. Bilgi ekonomisi, yapay zeka gibi alanlar da buna en yerinde örneklerdir. Programımıza katılarak bilgi ve görüşlerini bizlere ve kıymetli konuklarımıza aktaran Sayın Erkan Öz'e, Yeni Nesil Sanayici Platformu Ekonomi Komisyonumuza ve tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Ekonomist Erkan Öz, toplantıda yaptığı konuşmada eski dönemlerden bugüne üretim biçimlerinin sürekli bir değişim ve dönüşüm geçirdiğini, bu konunun öneminin gelecekte daha fazla hissedileceğini söyledi.

"Geçmişte olduğu gibi gelecekte de para biçim değiştirecek" diyen Öz, "Dijital paralar bunun bir örneğidir. Örneğin kripto paraların kullanım alanları gelişen teknolojiye bağlı olarak her geçen gün yaygınlaşıyor ve artıyor. Dünyada 100 milyon kadar insan artık kripto varlıkları tercih ediyor. Bunları da üretim aracı olarak değil de servet birimi olarak görüyorlar" şeklinde konuştu.

Bilgi ekonomisini "Üretimin bilgi ile organize edilmesidir" diye tanımlayan Öz, "Örneğin Linux işletim sistemi bunun bir örneğidir. Genç bir programcı, kodlama bilgisi ile para harcamadan işletim sistemini yazmaya başlamıştı. Bu işletim sistemi de zamanla yayılım göstermiştir. Bilgi ekonomisinde üretimin nerede ve nasıl yapılacağına bilgi-data-know how sahibi olanlar karar verir. Sanayi alanında 3 boyutlu yazıcılar gelişiyor. Bunun anlamı, yazıcıların 3 boyutlu cisimler geliştirmesi sağlanıyor. Bu, plastik, metal gibi materyaller olabilir ve bugün büyük sanayi tesislerinde kullanılıyor. Bilgi ekonomisinin ilerleyeceği alanları da şöyle sıralayabiliriz: 3D printerler, sanayi, nano teknoloji, robotlar, enerji üretimi teknolojileri, yapay zeka, insan düşüncülerinin ve bilincinin kopyalanması. Bu süreç, bir iki yılda gerçekleşmez. Bu uzun vadeli bir süreçtir. Her şey gibi savunma sanayii de önemli gelişmeler gösterecek. Bu alanda da 3D yazıcılarla üretim yapılacak. Ayrıca yapay zeka ile beraber enerjiye daha çok ihtiyaç olacak. Çünkü yapay zeka, büyük miktarlarda enerji harcar. Bilgi ekonomisi gibi geleceğimizi yakından ilgilendiren bu önemli program için Gaziantep Sanayi Odası Yeni Nesil Sanayi Platformu'na ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Toplantı, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Gaziantep Sanayi Odası'ndan Bilgi Ekonomisi Programı - Son Dakika

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