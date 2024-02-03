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Gaziantep'te 3 yaşındaki Esil Ekta solunum cihazından kurtuldu - Son Dakika
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Ekonomi

Gaziantep'te 3 yaşındaki Esil Ekta solunum cihazından kurtuldu

Gaziantep\'te 3 yaşındaki Esil Ekta solunum cihazından kurtuldu

Gaziantep'te yaşayan 3 yaşındaki Esil Ekta, Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde solunum cihazından kurtuldu. Esil, doğduğu hastanede solunum sıkıntısı nedeniyle solunum cihazına bağlanmış ve trakeotomi ile yaşamını sürdürmüştü. Hastaneye başvurduğunda solunum cihazına bağlı olan Esil, tedavi sonucunda trakeotomi kanülünü çıkardı ve artık cihazsız bir şekilde yaşayabilecek. Esil'in sağlıklı ve mutlu bir yaşamı olması diliyoruz.

03.02.2024 10:27
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Gaziantep'te yaşayan 3 yaşındaki Esil Ekta, Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde solunum cihazından kurtuldu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep'te yaşayan 3 yaşındaki Esil, doğduğu hastanede solunum sıkıntısı nedeniyle solunum cihazına (entübe) bağlandı ve hayatını trakeotomi ile devam ettirmeye başladı.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Genel Yoğun Bakım ünitesine başvurana kadar trakeostomi açık bir şekilde yaşayan Esil Ekta, ateş, solunum sıkıntısı, bilinç bulanıklığı şikayetiyle, 112 aracılığıyla Devlet Hastanesi'nden solunum cihazı ve yoğun bakım ihtiyacı nedeniyle Medical Point Gaziantep Hastanesi'ne sevk edildi.

Hasta solunum cihazına bağlanarak Pnömoni ve Bronşiolit tedavisi uygulandı. Medical Point Gaziantep Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Yıldız ve ekibi tarafından takip ve tedavi edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız, Esil Ekta hakkında şu bilgileri verdi:

"Esil Ekta, doğduğu hastanede, Yeni Doğan Yoğun Bakımda yapılan tedavi sonrasında hayatını cihazla idame ettirmekteydi. Çocuk hasta bize getirildiğinde solunum cihazına bağlıydı biz de solunum cihazına bağlı bir şekilde takibini gerçekleştirdik. 3-4 gün solunum cihazı ile rahat olduğunu gördükten sonra çocuğu kendi spontan modda takip ettik. Bu durumu tolere edebildiğini test aşamasında gördükten sonra T tüp dediğimiz aşamaya aldık.

Bu şekilde de birkaç gün daha bekledik ve solunum değerlerinin stabilleşmesi nedeniyle Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Aylin Gül 'ün onayı ile trakeotomi kanülünü çıkardık. 3-5 gün sonra Esil'in bu şekilde rahat nefes alabildiğini, genel durumunda sorun olmadığı tespit edildikten sonra satrasyonunun diğer bir ifade ile oksijen değerlerinin normal ve rahat olduğu görüldü sonra da hastamızı taburcu ettik. Esil, bundan sonraki hayatında trakeostomisiz bir şekilde, kanülsüz ve cihazsız yaşayacak. Kendisine ve ailesine sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Gaziantep'te 3 yaşındaki Esil Ekta solunum cihazından kurtuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te 3 yaşındaki Esil Ekta solunum cihazından kurtuldu - Son Dakika
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