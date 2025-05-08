Gaziantep'te Araban Sarımsağı Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Gaziantep'te Araban Sarımsağı Hasadı Başladı

Gaziantep'in Araban ilçesinde AB tescilli sarımsağın hasadı başladı, 40 bin ton rekolte bekleniyor.

08.05.2025 15:24
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Gaziantep'te AB tescilli Araban sarımsağının hasadı başladı

GAZİANTEP - Türkiye'nin sarımsak üretiminin yüzde 22'sinin yapıldığı Gaziantep'in Araban ilçesinde sarımsak hasadına başlayan çiftçiler, bu yıl yaklaşık 40 bin ton rekolte bekliyor.

Gaziantep'in Araban ilçesinde yetişen ve Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescilli "Araban sarımsağı"nın hasadı başladı.

Araban ilçesinde 20 bin dönümü aşkın alanda ekilen aroması ve uzun ömürlü olması nedeniyle tercih edilen sarımsakta bu yıl yaklaşık 40 bin ton rekolte bekleniyor.

Ünü ülke sınırlarını aşan ve geçtiğimiz yılın ağustos ayında ekimi yapılan meşhur Araban sarımsağının hasadı mayıs ayında başlayıp haziran ayının sonuna kadar sürüyor.

Araban Ovası'nda yetişen ve kalitesiyle meşhur, ilçe halkının da en önemli geçim kaynağı arasında yer alan sarımsakta bu yıl rekolte ve kalitenin yüksek olması çiftçilerin yüzlerini güldürüyor.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, kentte "beyaz altın" olarak nitelendirilen, yurtiçi ve yurtdışında kalitesinin yanı sıra dayanıklılığı ile kolayca pazar bulan meşhur Araban sarımsağı hasadının başladığını belirtti.

Sarımsak hasadının iki defa yapıldığını bildiren Altun, "İlk hasadımız başladı. Geçtiğimiz yılın ağustos ayında Ekim yaptık. Bu yılda Mayıs ayının başından itibaren hasada başladık. İlk hasadımız yeşil olarak yapıyoruz. İkinci hasadımız ise kuru olarak yapıyoruz. Çiftçilerimize bol ve bereketli bir yıl diliyorum. Bu sene sarımsağımız kaliteli ve güzel bir rekolte aldık. Yeşil sarımsak hasadı başladı. Bir hafta sonra da kuru sarımsak hasadı başlayacak. Türkiye'nin her tarafına sarımsağımızı yetiştirmeye çalışacağız. Araban sarımsağı raf ömrü uzundur. Aroması yüksektir. Geçen yıl 35 dönüm üzerine sarımsak ekimi yaptık" dedi.

Bu yıl rekoltenin çok yüksek olduğunu belirten Altun, sarımsak tarlalarında 10 bin işçinin çalıştığını bildirdi.

Geçen yıl sarımsağın kilosunun 50-60 lira civarında satıldığını, bu sene ise 80 ile 100 lira arasında bir fiyat beklentilerinin olduğunu belirten Altun, yaklaşık 40 bin ton sarımsak rekoltesi beklediklerini ve bu yıl rekolteden memnun kaldıklarını söyledi.

Önceki yıllarda alternatif ürün olarak tercih edilen ve tane doluluğunun yanı sıra iriliği sayesinde de ilgi gören Araban sarımsağının özelliklerine de değinen Altun, "Araban sarımsağının, Taşköprü sarımsağından farkı Araban sarımsağının ekimi erken yapılıyor. Taşköprü sarımsağının ekimi ise geç yapılıyor. Taşköprü sarımsağı daha yeni yeşeriyor. Araban sarımsağında ise hasada başladık. Araban sarımsağı 9 ay boyunca toprakla buluşuyor. Taşköprü sarımsağı toprakla 5 ay buluştuğu için Araban sarımsağının aroması daha yüksek ve raf ömrü daha uzundur" şeklinde konuştu.

Rekolteden memnun olduklarını belirten çiftçi Tahir Öztürk, "Şu an hasadı yapılan sarımsak genellikle turşu fabrikalarına gidiyor. Sarımsak turşusu salamura olarak yapılıyor. Gaziantep'te sarımsak kebabı olarak tüketiliyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Gaziantep'te Araban Sarımsağı Hasadı Başladı - Son Dakika

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