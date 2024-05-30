Gaziantep'te Avrupa Yeşil Mutabakatı İçin İşletmelerde Enerjinin Etkin Yönetimi Paneli Düzenlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Gaziantep'te Avrupa Yeşil Mutabakatı İçin İşletmelerde Enerjinin Etkin Yönetimi Paneli Düzenlendi

Gaziantep\'te Avrupa Yeşil Mutabakatı İçin İşletmelerde Enerjinin Etkin Yönetimi Paneli Düzenlendi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Makina Mühendisleri Odası (MMO) Gaziantep Şubesi iş birliğinde, Avrupa Yeşil Mutabakatı adaptasyonu için işletmelerde enerjinin etkin yönetimi paneli düzenlendi. Panele, GSO ve MMO temsilcileri ile firma temsilcileri katıldı. Panelde, Gaziantep sanayisinde kullanılan buhar ve basınçlı hava sistemlerinin verimli çalışması, enerji verimliliği, tasarruf tedbirleri ve yanlış uygulamalar gibi konular ele alındı.

30.05.2024 16:34
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Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Makina Mühendisleri Odası(MMO)Gaziantep Şubesi iş birliğinde "Avrupa Yeşil Mutabakat Adaptasyonu İçin İşletmelerde Enerjinin Etkin Yönetimi Paneli" düzenlendi.

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'nde (GSO-MEM) gerçekleştirilen panele GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başar Küçükparmak, GSO Yönetim Kurulu Üyesi ve GSO-MEM Yönetim Kurulu Başkanı Ali Can Koçak, MMO Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Öztürkmen, GSO Genel Sekreteri Yusuf İzzettin İymen, Makine Mühendisleri Eyüp Zengin, Tolgahan Demirel, Oğuzhan Üçüncü, Endüstri Yüksek Mühendisi Özge Renklidağ ve firma temsilcileri katıldı.

Gaziantep sanayisinde yoğun olarak kullanılan buhar ve basınçlı hava sistemlerinin verimli çalışması, bu sistemlere uygulanabilecek tasarruf tedbirleri, işletmelerde enerji verimliliği, verimlilik artırıcı yöntemler ve bu sistemlerdeki yanlış uygulamalar gibi konuların ele alındığı panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başar Küçükparmak, "Enerji konusu bugün dünyanın en önemli konu başlığı haline gelmiştir.Gerek maliyetlerin azaltılması gerekse AB Yeşil Mutabakatı çerçevesinde doğaya duyarlı üretimle sanayimizin sürdürülebilirliğini sağlayabilmemiz enerjimizi verimli kullanmamıza bağlıdır" dedi.

Gaziantep Sanayi Odası olarak 2019 yılında başlattıkları Sanayide Dönüşüm Hamlesi kapsamında, bu yıl da yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm çalışmalarını "İkiz Dönüşüm" temasıyla sürdürdüklerini belirten Başar Küçükparmak, GSO-MEM'de firmaların uluslararası standartlarda karbon ayak izi ölçümleri, raporlama ve yol haritalarını belirleyerek yeşil üretime geçişlerini sağladıklarını ifade etti.

Gaziantep Model Fabrika'nın bu sürece yaptığı katkılara da işaret eden Küçükparmak, "Yalın üretim ve öğren-dönüş çalışmalarıyla firmalarımızın enerji verimliliğini artırıyor, israfın önüne geçiyor ve bu sayede karbon salınımını azaltıyoruz. Yürütmüş olduğumuz çalışmalar ve bu güzel organizasyondaki iş birlikleri için Makina Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi'ne ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

MMO Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Öztürkmen de yaptığı konuşmada, önümüzdeki dönemde de sanayinin sağlıklı büyümesi, daha güçlü bir altyapıya ve insan gücüne sahip olması için bu tür müşterek faaliyetleri gerçekleştirmeye devam edeceklerini söyledi. Enerjinin günümüzün ve geleceğimizin en önemli ihtiyaçlarından birisi olduğunu ifade eden Öztürkmen, "Artan dünya nüfusu ve çeşitlenen teknoloji, aslında enerji ihtiyacını günden güne artırıyor. Bu, bizleri yeni ve temiz enerji kaynaklarını bulmaya zorluyor. Enerji kullanımı artarken hava kirliliği ve doğaya verilen zarar da artıyor. Bu durum da iklim değişikliğine yol açıyor. Bu nedenle enerjinin temini, üretimi, verimliği yönetimi etkin kullanımı her geçen gün daha da önemli hale geliyor. Avrupa Birliğinin 2050 yılına kadar net sera gazı emisyonu, yani net olarak sıfıra indirme hedefi var. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatında dünyada ilk defa kullanılacak olan sınırda karbon ayak izi düzenlemesi var. Bunlar bizlere şu an alarm veriyor ve bu nedenle geleceğe hazırlanmamız kaçınılmaz. Mevcut yapımızda işletme verimliliğimizi ve enerji verimliliğimizi sağlamaya çalışacağız. İş birlikleri için Gaziantep Sanayi Odamıza ve toplantımıza katılan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen panelde, Makine Mühendisi Eyüp Zengin, Sanayide Buhar Kullanımı-Verim Artırıcı Uygulamalar ve Tasarruflar; Makine Mühendisleri Tolgahan Demirel ve Oğuzhan Üçüncü, Basınçlı Hava Tesisatları-Kayıp Kaçakların Önlenmesi ve Verim Artırıcı Uygulamalar; Endüstri Yüksek Mühendisi Özge Renklidağ da İşletmelerde Enerji Verimliliği ve Enerji Yönetimi başlıklarında sunum yaptılar.

Toplantı, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Gaziantep'te Avrupa Yeşil Mutabakatı İçin İşletmelerde Enerjinin Etkin Yönetimi Paneli Düzenlendi - Son Dakika

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