Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden çalışanlarına 3 bin lira bayram ikramiyesi - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden çalışanlarına 3 bin lira bayram ikramiyesi

05.07.2022 10:17
Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden çalışanlarına 3 bin lira bayram ikramiyesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çalışanlarına 3 bin lira bayram ikramiyesi verecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çalışanlarına 3 bin lira bayram ikramiyesi verecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan şirketler ile Gazi Danışmanlık şirketlerine bağlı çalışanlar için, HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası Gaziantep Şubesi ile yapılan görüşmeler sonucunda yüzde yüz zam yapılarak, 3 bin lira ikramiye, bayram öncesi maaşlara yansıyacağı belirtildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, her kademedeki çalışanıyla çok özel ve güzel bir aile olduğunu belirterek şunları aktardı:

"Elimizde yetişmiş insan gücü, beşeri sermayemiz var. Bu aile uluslararası alanda projeler üretiyor. Bunu üreten her bir kardeşimize müteşekkiriz. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Bu zor dönemde bir ve beraber olmak, yaraya merhem olmak, herkesin derdiyle dertlenmek hepimizin görevi. Kendi çalışma arkadaşlarımız canımız ciğerimiz. Yapılan toplantılarda, önümüzdeki bayramda ağız tadıyla yaşamak için aile ekonomisi önemli olduğunu gördük. Çalışan arkadaşlar kurban alacaklar. Geçen yıl bunu 1500 lira olarak kabul ettik ama şimdi yaptığımız değerlendirmede bunu 3 bine çıkarmayı, yüzde yüz artış yapmayı uygun gördük. İstiyoruz ki, herkes çoluğu çocuğuyla kurbanını kessin, evinde bayram tadını çıkarsın. Şehirde, ülkede, dünyada bu aileye bir güven var. Bu bir başkanın tek başına yapacağı bir iş değil."

Ayrıca asgari ücrette yapılan ara zam sonrası şirket personelleri için yeni bir düzenleme yapılacağını ifade eden Şahin, düzenlemenin bayram sonrasında açıklanacağını belirterek, bunun da personeller için ikinci bir bayram sevinci olacağını kaydetti.

Hizmet-İş Sendikası Gaziantep İl Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a asgari ücrette ara zam yaparak gerçekleştirdiği iyileştirme için teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanımızın yaptığı zam sonrası üyelerimizi temsilen onların talepleriyle alakalı başkanımızla görüştük. Göreve geldiği günden bu yana işçilerimizin ve üyelerimizin yanında nasıl olduysa yine yanında olacağını bir kez daha kanıtladı." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden çalışanlarına 3 bin lira bayram ikramiyesi - Son Dakika

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