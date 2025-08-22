Gaziantep\'te Depremzede Konteyner Kentler Yeniden Değerlendiriliyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde İslahiye ilçesindeki konteyner kentlerde bulunan sosyal donatılar değerlendirilerek kamu yararına kullanılıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen İslahiye'de yaşam normale dönerken, afet döneminde inşa edilen konteyner kentler kaldırılıyor. Kaldırılan konteyner kentlerde kullanılan fırın, yemekhane, toplantı salonlarının tekrardan kullanımı için çalışmalar başladı. Yapılan geri dönüşüm çalışmasıyla geri dönüşümde bir model oluşturulurken acil ihtiyaç bulunan alanlarda konteynerler ve malzemeler tekrardan kullanılıyor.

Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde konteyner kentten demirleri, panelleri, profilleri ile beraber tüm araç gereçler değerlendirilerek Altınüzüm Beldesi'nde üzüm tesisi binası, İslahiye Belediyesi içinde fırın ile yemekhane yeri ve toplantı salonları olarak kullanıldı.

Öte yandan Hasanlök Köyü'nde depremde hasar alan cami yerine konteynerlerden taziye evi ve cami yapılırken, konteynerler ilçe adliyesi yemekhanesi ile ilçe emniyet müdürlüğü lokali olarak da değerlendiriliyor. - GAZİANTEP