Gaziantep'te düzenlenen GAPTARIM Fuarı 50 bin kişi tarafından ziyaret edildi - Son Dakika
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Ekonomi

Gaziantep'te düzenlenen GAPTARIM Fuarı 50 bin kişi tarafından ziyaret edildi

Gaziantep\'te düzenlenen GAPTARIM Fuarı 50 bin kişi tarafından ziyaret edildi

Gaziantep'te düzenlenen 14. Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı'nı (GAPTARIM) yaklaşık 50 kişi ziyaret etti. Fuar, Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde, GSO, Gaziantep Ticaret Borsası ve Gaziantep Ziraat Odası'nın destekleriyle gerçekleştirildi. 270'e yakın firma katıldığı fuar, tarım makinelerinden hayvancılık ekipmanlarına, traktör modellerinden tohum çeşitlerine kadar birçok ürünün sergilendiği bir platform oldu. GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, fuarın Gaziantep'in tarım ve gıda sanayisindeki önemini vurgulayarak, ziyaretçilere en son gelişmeleri ve teknolojik ürünleri yerinde görme fırsatı sunduğunu belirtti.

27.02.2024 15:43
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Gaziantep'te düzenlenen 14. Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı'nı (GAPTARIM) yaklaşık 50 kişi ziyaret etti.

Gaziantep Sanayi Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığının himayesinde, GSO, Gaziantep Ticaret Borsası ve Gaziantep Ziraat Odası'nın destekleriyle 21-24 Şubat tarihleri arasında Ortadoğu Fuar Merkezi'ndeki fuara 270'e yakın firma katıldı.

Tarım makinelerinden hayvancılık ekipmanlarına, traktör modellerinden tohum çeşitlerine kadar birçok ürünün sergilenmesine fırsat sunan fuar yaklaşık 50 bin kişiyi ağırladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'in gıda ve tarım sanayisinde dünyanın önde gelen şehirlerinin başında geldiğini belirtti.

Farklı bölgelerdeki firma ve çiftçilerin buluşturması açısından fuarın önemli olduğunu vurgulayan Ünverdi, "Fuar sayesinde ziyaretçilerin en son gelişmeleri, teknolojik ürünleri ve yenilikleri yerinde görme ve kıyaslama şansı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Gaziantep'te düzenlenen GAPTARIM Fuarı 50 bin kişi tarafından ziyaret edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te düzenlenen GAPTARIM Fuarı 50 bin kişi tarafından ziyaret edildi - Son Dakika
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