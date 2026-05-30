Gaziantep'te Firik Üretimine Başlandı

30.05.2026 16:09
Gaziantep'in Araban ilçesinde coğrafi işaretli firik üretimi yeniden başladı, lezzetiyle ön planda.

Gaziantep'in Araban ilçesinde, kentin coğrafi işaret tescilli ürünleri arasında yer alan firiğin üretimine başlandı.

Araban Ovası'nda çiftçiler, ilkbaharın yaza dönüştüğü bu günlerde yeşil buğday başaklarını biçiyor. Küçük yığınlar halinde toplanan başaklar, bir gün kurutulduktan sonra tarlada ateşte kavruluyor.

Kentin geleneksel lezzetleri arasında yer alan firik, kavrulma işleminin ardından biçerdöverle toplanarak temizlenip paketlenmek üzere işletmelere götürülüyor.

Yılda yalnızca yaklaşık bir haftalık dönemde üretilebilen firik, özellikle pilavıyla Gazianteplilerin vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunuyor. Firik pilavı aynı zamanda kentin coğrafi işaret tescilli ürünleri arasında yer alıyor.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, firiğin hem lezzetli hem de sağlıklı bir ürün olduğunu söyledi.

Firiğin coğrafi işaret tesciliyle Türkiye genelinde marka haline geldiğini belirten Altun, bu değerin üretiminin artırılması ve ülke genelindeki mutfaklarda daha fazla yer bulması gerektiğini ifade etti.

Bir dönüm buğdaydan yaklaşık 600 kilogram verim alındığını ifade eden Altun, "Ürün yeşilken hasat edildiği için firikte bu miktar 300 kilograma düşüyor. Firik, yeşil başaktan yapılmadığında aynı tadı vermiyor. İşçiler başakları topladıktan sonra buğday saplarını yakıyor. Saplar yandıktan sonra geriye yalnızca başaklar kalıyor. Kurutulan başaklar biçerdöverde işleniyor, ardından tane haline getirilerek işletmelere gönderiliyor." dedi.

Firik üreticisi Hacı Karaman da Araban Ovası'nın verimli topraklarında bilinçli tarım yaptıklarını belirterek, firik üretiminin zahmetli ancak değerli bir uğraş olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

