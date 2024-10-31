Gaziantep'te Fotoğraf Yarışması Başvuruları Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Gaziantep'te Fotoğraf Yarışması Başvuruları Devam Ediyor

Gaziantep\'te Fotoğraf Yarışması Başvuruları Devam Ediyor

GTB, 'Hasat Mevsimi' ve 'Kadim Şehir Gaziantep' fotoğraf yarışmalarına 25 Kasım’a kadar kayıt alıyor.

31.10.2024 16:16
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Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Gaziantep'te Hasat Mevsimi" ve bu yıl ilki gerçekleştirilen "Kadim Şehir Gaziantep" fotoğraf yarışmalarına başvurular devam ediyor.

Amatör ve profesyonel tüm fotoğraf tutkunlarına kapılarını açık tutan yarışmalara, 25 Kasım 2024 tarihine kadar GTB'nin resmi web sitesi www.gtb.org.tr üzerinden başvuruda bulunulabilecek.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, fotoğraf yarışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, her iki yarışmanın farklı kategorilerde değerlendirilerek dereceye girenlere çeşitli altın ödülleri verileceğini söyledi.

Gaziantep'te hasat mevsimi

Gaziantep'te Hasat Mevsimi fotoğraf yarışmasını 4 senedir geleneksel olarak sürdürdüklerini kaydeden Akıncı, yarışmaya her yıl Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda fotoğraf severin yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.

Yarışmayı düzenlemekteki tek amaçlarının Gaziantep'in zengin tarım ürünlerini tanıtmak, hasat coşkusuna ortak olmak ve geleneksel yöntemlerle hazırlanan ürünleri fotoğraf kareleriyle geleceğe taşımak olduğunu aktaran Akıncı, sanatın doğayla buluştuğu yarışmada en temel kuralın ise fotoğrafların Gaziantep il sınırları içinde çekilmiş olması olduğunu vurguladı.

Akıncı, Gaziantep sınırları dışında çekilen fotoğrafların jüri tarafından yapılan değerlendirmede derece almış olsa bile yarışmadan diskalifiye edileceğini belirtti.

Kadim şehir Gaziantep

Bu yıl ilkini düzenledikleri "Kadim Şehir Gaziantep" yarışması ile şehrin tarihi dokusunu ve kültürel mirasını fotoğraf sanatıyla ölümsüzleştirmeyi hedeflediklerini aktaran Akıncı, kentin tarihi sokaklarından doğal güzelliğine ve eşsiz mimarisine kadar her detayın yarışma kapsamında değerlendirileceğini söyledi.

Başvuru süreci ve ödüller

Eser kabullerine 24 Haziran 2024 tarihinden itibaren başlanılan her iki fotoğraf yarışmasına, son başvurular 25 Kasım 2024 tarihine kadar GTB'nin resmi web sitesi üzerinden yapılabilecek.

Posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek. Seçici kurulun belirleyeceği dereceye giren eserler, iki farklı kategoride tam, yarım ve çeyrek altınla ödüllendirilerek, sergilemeye hak kazanan eser sahiplerine ise plaket verilecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Gaziantep'te Fotoğraf Yarışması Başvuruları Devam Ediyor - Son Dakika

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