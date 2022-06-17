Gaziantep'te "ISO 27001 BGYS" eğitimi düzenlendi

Gaziantep Ticaret Borsasının (GTB), iş dünyası ve üyelerine yönelik eğitim faaliyetlerini tek çatı altında toplayan GTB Akademi'de, 'ISO/27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) Bilgilendirme Eğitimi' düzenlendi.

GTB üyesi işletmelerin temsilcileri ve ilgili kurum personellerinin katılımıyla gerçekleştirilen eğitimde; katılımcılara standardın gereklilikleri, genel yapısı ve denetimine ilişkin bilgiler aktarıldı. 2021 yılında uluslararası akreditasyon kuruluşu DAKKS tarafından gerçekleştirilen denetim sonrası, kurumsal bilgi güvenliği alanında global bir standart olan ISO 27001 BGYS Sertifikası almaya hak kazanan GTB; standardın tanıtılması, standarda uygun yönetim sistemi kurmak isteyen üye işletmelerinin standart hakkında daha detaylı bilgi alması amacıyla eğitim programı tertipledi. GTB Akademi organizasyonunda, GTB üyesi işletmelerin temsilcileri ve ilgili kurum personellerinin katılımıyla düzenlenen eğitimde, eğitmen Erdem Ayalp, BGYS'nin kuruluşların bilgi varlıklarının korunması ve güvenceye alınması noktasındaki önemi hakkında açıklamalarda bulundu. ISO 27001 BGYS'nin şirketlerin ve kurumların finansal verilerini, fikri mülkiyetlerini ve hassasiyet taşıyan müşteri/üye bilgilerini korumalarına yardımcı olan uluslararası bir standart olduğunu kaydeden Ayalp, 27001 sayesinde işletmelerin risklerini tanımlayarak, sistemli, kuralları koyulmuş ve sürdürülebilir bir bilgi yönetimi sistemine sahip olabileceklerini söyledi.

Eğitimde, bilgi güvenliğine ilişkin temel bilgilerin yanı sıra bilgi güvenliğinin genel kavramları, bilgi güvenliği yönetim sisteminin genel yapısı ve denetimler hakkında detaylı bilgiler veren Ayalp, eğitimin sonunda ise katılımcılardan gelen soruları yanıtladı. - GAZİANTEP