Gaziantep'te İTP hastası 3 yaşındaki çocuk başarılı tedaviyle sağlığına kavuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Gaziantep'te İTP hastası 3 yaşındaki çocuk başarılı tedaviyle sağlığına kavuştu

Gaziantep\'te İTP hastası 3 yaşındaki çocuk başarılı tedaviyle sağlığına kavuştu

Gaziantep'te yaşayan 3 yaşındaki Süleyman Yılmaz, İTP hastalığı teşhisi konulduktan sonra Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde başarılı bir tedaviyle sağlığına kavuştu. Çocuğun ailesi, kanama şikayetleriyle başvurdukları hastanede lösemi ön tanısı almasının ardından hastaneye başvurmuştu. Yapılan tetkikler sonucunda İTP hastalığı teşhisi konulan Süleyman, Prof. Dr. Ekrem Ünal ve ekibi tarafından tedavi edildi ve hastaneden taburcu oldu.

12.02.2024 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te yaşayan ve İmmun Trombositopenik Purpura (İTP) hastalığı teşhisi konulan 3 yaşındaki Süleyman Yılmaz, Medical Point Gaziantep Hastanesi'ndeki başarılı tedaviyle sağlığına kavuştu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep'te yaşayan Aslı ve Yunus Yılmaz çiftinin 3 yaşındaki çocuklarına, deride, gözde ve ağız içerisinde kanama şikayetleriyle ilk başvurduğu hastanede lösemi ön tanısı konuldu.

Gün geçtikçe kanamaları artan ve durumu kötüleşen çocukları için Yılmaz ailesi, Medical Point Gaziantep Hastanesi'ne başvurdu.

Hastanede Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Ekrem Ünal tarafından yapılan tetkikler ve kemik iliği aspirasyonu sonucu küçük Süleyman'a İTP hastalığı teşhisi kondu.

Yılmaz'ın takip ve tedavisi, Prof. Dr. Ünal, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Yıldız, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Baver Demir tarafından gerçekleştirildi.

Süleyman Yılmaz, yapılan başarılı tedavisi sonucunda sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu oldu.

"Bir saatte teşhis koyduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ünal, Süleyman Yılmaz'ın sağlık durumuna ilişkin şu bilgileri verdi:

"Çocuğumuz bize lösemi ön tanısı ile geldi. Ailesi çok tedirgindi. Hastanın trombosit değeri düşüktü. Hastanın her tarafında kanamalar vardı. Cilt kanaması, vücudunda kanamalar, gözünde kanamalar, ağız içerisinde kanamalar vardı. Kemik iliği aspirasyonu sonucunda bir saat içerisinde teşhisi koyduk. İTP denilen İmmun Trompostoponik Purpura olarak bilinen hastalık olduğunu tespit ettik ve buna yönelik tedavisine başladık. 48 saat içerisinde çok iyi yanıt verdiğini gördük. Daha sonra da hastamız sağlığına kavuşunca taburcu ettik. Erken ve vaktinde kemik iliği incelemesi sayesinde doğru teşhisle hastamızı tedavi ettik ve sağlığına kavuştu."

Hastalığın oluşma nedenine ilişkin de Ünal, genelde hastaların enfeksiyon geçirdikten sonra mikroplara karşı savaşan bağışıklık hücrelerinin trombositlere saldırdığını ve ciddi kanamalar olabildiğini anlattı.

Ünal, "Hastamızın da trombosit değeri çok düşüktü. Bu kadar düşük değerlerde beyin kanaması ve iç kanamalar görülme riski mevcuttu. Ama uygun tedaviyle sağlığına kavuştu. Aileye gerekli bilgilendirme yaptık ve hastamızı yakından takip ediyoruz. Bir daha tekrar etmesini genellikle beklemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yapılan tedavinin etkili bir yöntem olduğunu vurgulayan Ünal, 5 günlük tedavinin ardından tüm ilaçlarını kestikleri hastanın tamamen sağlığına kavuştuğunu aktardı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İsmail Kartal'ın papucu dama atıldı bile! İşte Fenerbahçe taraftarının istediği teknik direktör
    17:21 İsmail Kartal'ın papucu dama atıldı bile! İşte Fenerbahçe taraftarının istediği teknik direktör

    Alanyaspor ile berabere kalarak liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'a tepki yağıyor. Taraftarlar, sosyal medyada Ersun Yanal'ın takımın başına geçmesi gerektiği yönünde binlerce tweet attı.

  • İsimler sızdı! CHP'de 11 belediye başkan adayı daha MYK'da onay aldı
    17:14 İsimler sızdı! CHP'de 11 belediye başkan adayı daha MYK'da onay aldı

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlık ettiği CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı başladı. Belediye başkan adaylarının belirleneceği toplantıda Malatya için Veli Ağbaba, Esenyurt için Gürsel Tekin, Kadıköy için de Mesut Kösedağı isimlerinin ön plana çıktığı öğrenildi.

  • İsveç'te yapımı devam eden su parkı alev alev yandı
    17:14 İsveç'te yapımı devam eden su parkı alev alev yandı

    İsveç'in Gothenburg kentinde lunaparkta yapımı devam eden bir su parkında yangın çıktı. Binanın dışındaki su kaydırağında başlayan yangın kısa sürede tüm binayı sararken, art arda patlamalar yaşandı. Gökyüzünü kaplayan duman bulutu kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Olayda yaralanma yaşanmadı.

  • 3 kardeşin öldüğü muhtarlık kavgasında firari 5 yıl sonra yakalandı
    17:14 3 kardeşin öldüğü muhtarlık kavgasında firari 5 yıl sonra yakalandı

    Gaziantep'te 3 kardeşin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı muhtarlık kavgası davasında 10 yıl hapis cezası alan firari V.O., jandarma ekiplerinin titiz planlama ve takip çalışmaları sonucu saklandığı samanlıkta olaydan 5 yıl sonra yakalandı.

  • İsrail Başbakanı Netanyahu: Refah'a saldırılar sürecek
    16:59 İsrail Başbakanı Netanyahu: Refah'a saldırılar sürecek

    Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den beri insanlık dışı saldırılarına devam eden İsrail, güvenli diye sürdükleri Filistinlilerin son sığınağı olan Refah'ı vurmaya başladı. 1,4 milyon kişinin bulunduğu Refah kentine yapılan saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. Hamas'ın Refah'taki taburlarını hedef aldıklarını söyleyen İsrail Başbakanı Netanyahu, "Hamas'a karşı tam zafer kazanıncaya" kadar saldırılara devam edeceklerini ifade etti.

  • Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Aboubakar Messi'ye rakip oluyor
    16:53 Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Aboubakar Messi'ye rakip oluyor

    Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı yıldız golcü Vincent Aboubakar'a MLS ekibi LA Galaxy tarafından 18 aylık bir sözleşme teklifi geldi.

  • Hazal Kaya'nın sır gibi sakladığı kızının yüzü göründü
    16:33 Hazal Kaya'nın sır gibi sakladığı kızının yüzü göründü

    Hazal Kaya ve Ali Atay çifti, kızları Leyla Süreyya'nın 1. yaş doğum günü için pembe ve beyaz renklerin hakim olduğu bir organizasyon düzenledi. Doğum gününde ailece kamera karşısına geçen çift, gözlerden uzak büyüttükleri kızları Leyla'nın yüzünü de ilk kez gösterdi.

  • Haber sunucusu Veyis Ateş hakkında nüfuz ticareti davası açıldı
    16:07 Haber sunucusu Veyis Ateş hakkında nüfuz ticareti davası açıldı

    Haber sunucusu Veyis Ateş hakkında kara aklamakla suçlanan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'la olan ilişkisi iddiasıyla nüfuz ticareti davası açıldığı Gazeteci İsmail Saymaz tarafından duyuruldu. Ateş, davayı doğrularken durumu, 'Haksız itham ve iftirayı' anlatmak için 'fırsat' olarak yorumladı.

Gaziantep, Çocuk, Sağlık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gaziantep'te İTP hastası 3 yaşındaki çocuk başarılı tedaviyle sağlığına kavuştu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 17:52:18. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te İTP hastası 3 yaşındaki çocuk başarılı tedaviyle sağlığına kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement