Gaziantep\'te İTP hastası 3 yaşındaki çocuk başarılı tedaviyle sağlığına kavuştu

Ekonomi

Gaziantep'te yaşayan ve İmmun Trombositopenik Purpura (İTP) hastalığı teşhisi konulan 3 yaşındaki Süleyman Yılmaz, Medical Point Gaziantep Hastanesi'ndeki başarılı tedaviyle sağlığına kavuştu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep'te yaşayan Aslı ve Yunus Yılmaz çiftinin 3 yaşındaki çocuklarına, deride, gözde ve ağız içerisinde kanama şikayetleriyle ilk başvurduğu hastanede lösemi ön tanısı konuldu.

Gün geçtikçe kanamaları artan ve durumu kötüleşen çocukları için Yılmaz ailesi, Medical Point Gaziantep Hastanesi'ne başvurdu.

Hastanede Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Ekrem Ünal tarafından yapılan tetkikler ve kemik iliği aspirasyonu sonucu küçük Süleyman'a İTP hastalığı teşhisi kondu.

Yılmaz'ın takip ve tedavisi, Prof. Dr. Ünal, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Yıldız, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Baver Demir tarafından gerçekleştirildi.

Süleyman Yılmaz, yapılan başarılı tedavisi sonucunda sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu oldu.

"Bir saatte teşhis koyduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ünal, Süleyman Yılmaz'ın sağlık durumuna ilişkin şu bilgileri verdi:

"Çocuğumuz bize lösemi ön tanısı ile geldi. Ailesi çok tedirgindi. Hastanın trombosit değeri düşüktü. Hastanın her tarafında kanamalar vardı. Cilt kanaması, vücudunda kanamalar, gözünde kanamalar, ağız içerisinde kanamalar vardı. Kemik iliği aspirasyonu sonucunda bir saat içerisinde teşhisi koyduk. İTP denilen İmmun Trompostoponik Purpura olarak bilinen hastalık olduğunu tespit ettik ve buna yönelik tedavisine başladık. 48 saat içerisinde çok iyi yanıt verdiğini gördük. Daha sonra da hastamız sağlığına kavuşunca taburcu ettik. Erken ve vaktinde kemik iliği incelemesi sayesinde doğru teşhisle hastamızı tedavi ettik ve sağlığına kavuştu."

Hastalığın oluşma nedenine ilişkin de Ünal, genelde hastaların enfeksiyon geçirdikten sonra mikroplara karşı savaşan bağışıklık hücrelerinin trombositlere saldırdığını ve ciddi kanamalar olabildiğini anlattı.

Ünal, "Hastamızın da trombosit değeri çok düşüktü. Bu kadar düşük değerlerde beyin kanaması ve iç kanamalar görülme riski mevcuttu. Ama uygun tedaviyle sağlığına kavuştu. Aileye gerekli bilgilendirme yaptık ve hastamızı yakından takip ediyoruz. Bir daha tekrar etmesini genellikle beklemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yapılan tedavinin etkili bir yöntem olduğunu vurgulayan Ünal, 5 günlük tedavinin ardından tüm ilaçlarını kestikleri hastanın tamamen sağlığına kavuştuğunu aktardı.