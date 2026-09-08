Gaziantep'te kırtasiye denetiminde 312 iş yerinde 18 bin ürün incelendi - Son Dakika
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Gaziantep'te kırtasiye denetiminde 312 iş yerinde 18 bin ürün incelendi

Gaziantep\'te kırtasiye denetiminde 312 iş yerinde 18 bin ürün incelendi
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Gaziantep'te yeni eğitim-öğretim yılı öncesi Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kırtasiye ve okul malzemelerine yönelik denetimlerde 312 iş yerinde 18 bin ürünü kontrol etti.

Gaziantep'te yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, öğrencilerin güvenli ve mevzuata uygun ürünlere ulaşabilmesi amacıyla kırtasiye işletmelerinde denetim yapıldı.

Gaziantep Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince, Ticaret Bakanlığının talimatları yönünde gerçekleştirilen denetimlerde kırtasiye ve okul malzemeleri mercek altına alındı. İl genelinde 312 iş yerinde 18 bin ürün denetlendi. Ekipler, ürünlerin etiket ve fiyat bilgilerini, mevzuata uygunluğunu ve tüketici sağlığı açısından taşıması gereken şartları kontrol etti. Özellikle çocukların doğrudan temas ettiği kırtasiye ürünlerinin güvenli ve belirlenen standartlara uygun olup olmadığı detaylı şekilde incelendi. Denetimlerle öğrencilerin sağlığını tehdit edebilecek ve mevzuata aykırı ürünlerin satışının önüne geçilmesi hedefleniyor. Gaziantep Ticaret İl Müdürü Burhan Kahraman da saha denetimlerine katılarak çalışmaları yerinde takip etti. Kahraman, denetimler sırasında kırtasiye malzemelerinde, sağlık ve fiyat uygunluğu yönünden ürün incelemesi yaptı.

"Bugüne kadar 312 iş yerinde toplam 18 bin ürün titizlikle denetledik"

İl Müdürü Burhan Kahraman, "2026-2027 eğitim-öğretim yılının yaklaşmasıyla birlikte, Ticaret Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda 11 Ağustos tarihi itibarıyla ilimiz genelinde öğrencilerimizin ve velilerimizin sağlığını, hakkını ve hukukunu korumak amacıyla kırtasiye ve okul malzemelerine yönelik denetimlerimiz aralıksız sürdürülmektedir. Bu kapsamda ekiplerimizce yürütülen saha çalışmalarında bugüne kadar 312 iş yerinde toplam 18 bin ürün titizlikle denetlenmiş, denetimlerin yanı sıra kırtasiye esnafımıza mevzuat ve ürün güvenliği standartları hususunda gerekli rehberlik hizmeti verilmiştir. Gaziantep Ticaret İl Müdürlüğü olarak gerçekleştirdiğimiz bu denetimlerde fahiş fiyat ve etiket ihlallerinin önüne geçmek ve esnafımızı bilinçlendirerek şeffaf bir piyasa düzeni sağlamaktır. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında; raf ve kasa fiyatı uyumu ile etiketlerde birim ve satış fiyatının açıkça belirtilip belirtilmediği denetlenmektedir. Mevzuata aykırı durum tespit edilen firmalar hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulanmaktadır" dedi.

"Denetimlerimiz kararlılıkla sürecek"

Aileleri kırtasiye ürünü alırken etiket kontrolünü yapması gerektiğini söyleyen Kahraman, "Ebeveynlerimizin kırtasiye malzemesi alırken, etiket fiyatı ile kasa fiyatının aynı olup olmadığı kontrol edilmeli, muhtemel uyuşmazlıklarda tüketici lehine olan fiyatın geçerli olduğu unutulmamalıdır. İlimiz genelinde vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına denetim ve rehberlik faaliyetlerimiz eğitim-öğretim dönemi boyunca kararlılıkla sürdürülecektir. Karşılaşılan aksaklıklar için vatandaşlarımız ALO 175 Tüketici Hattı veya Haksız Fiyat Artışı (HFA) Mobil Uygulaması üzerinden İl Müdürlüğümüze bildirimde bulunabilirler" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Güvenlik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gaziantep'te kırtasiye denetiminde 312 iş yerinde 18 bin ürün incelendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te kırtasiye denetiminde 312 iş yerinde 18 bin ürün incelendi - Son Dakika
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