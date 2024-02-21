Gaziantep\'te KOBİ\'lerin dijital dönüşümü konferansları düzenlendi

Ekonomi

Gaziantep'te, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Akıllı Kobi Platformunun hayata geçirdiği ve KOBİ'lerin dijitalleşme süreçlerine destek sağlanması amaçlandığı "Dijital Dönüşüm Konferansları" gerçekleştirildi.

Gaziantep Ticaret Odası'nda (GTO) düzenlenen programda, alanında uzmanlarca KOBİ'ler dijital dönüşüm, dijital iş servisleri, e-ticaret, e-ihracat, iş süreçlerinde dijitalleşme trendleriyle ilgili bilgilendirildi.

GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, açılıştaki konuşmasında, KOBİ'lerin dijitalleşmesinin önemli olduğunu söyledi.

Teknolojinin hızla geliştiğini ve adapte olmak için trendleri takip etmek gerektiğini ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Dijitalleşme hayatımızın her alanında. Bu dönüşümde en üstü faydayı sağlamak şeklinde uyum sağlamak zorundayız. Rekabet sağlamak ve ticaretlerini daha karlı hale gelmesi için KOBİ'lerin yenilikçi bir vizyon berileyerek dijitalleşme yoluna çıkması kaçınılmazdır. Yolculuğun kolay olmadığının farkındayız, dijitalleşme adına bilgi eksikliği yaşanabilir. Sürekli güncellenen bir süreç içerisindeyiz. Bu anlamda yol arkadaşlığı yapıyoruz."

Akıllı KOBİ Platformu İcra Kurulu Üyesi Başar Ceylan ise KOBİ'lerin gelişmesi ve dijitalleşmesi adına önemli çalışma yürüttüklerini ve katkı sağladıkların dile getirdi.