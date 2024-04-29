Gaziantep'te Mesleki Eğitim ve İstihdam Günleri düzenlenecek - Son Dakika
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Ekonomi

Gaziantep'te Mesleki Eğitim ve İstihdam Günleri düzenlenecek

Gaziantep\'te Mesleki Eğitim ve İstihdam Günleri düzenlenecek

Gaziantep'te Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Mesleki Eğitim ve İstihdam Günleri, Sosyal ve Eğitim Uyum Projesi kapsamında gerçekleştirilecek. Etkinlikte, meslek ve teknik liselerden öğrenciler ile meslek odalarına bağlı firmalar ve sanayi işletmeleri bir araya gelecek. Öğrenciler, stantlarda çalışmalarını sergilerken firmalar da iş başvurularını alacak. Etkinlik, Gaziantep'in üretim ve istihdam potansiyelini artırmayı hedefliyor.

29.04.2024 15:41  Güncelleme: 15:43
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Gaziantep'te, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce Sosyal ve Eğitim Uyum Projesi kapsamında "Mesleki Eğitim ve İstihdam Günleri" düzenlenecek.

Ortadoğu Fuar Merkezi'nde 8 Mayıs'ta açılacak ve 3 gün sürecek organizasyona kentteki meslek ve teknik lisesi öğrencileri ile meslek odalarına bağlı firma ve sanayi işletmeleri katılacak.

Etkinliklerde kurulacak stantlarda, liseli öğrenciler alan ve dallarında yaptıkları çalışmaları sergileyecek firmalar ise faaliyetlerini anlatarak iş başvurularını alacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, AA muhabirine, Gaziantep'te sanayi ve genç nüfus gücünü doğru konumlandırmayı amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Böylelikle çok daha üreten ve istihdamı artırılmış bir şehir planlıyoruz. Etkinliğe 8 ve 12. sınıflardaki öğrencileri davet edeceğiz. Etkinlik tüm kente açık olacak, öğretmenlerimiz, gençlerimiz ve sektör temsilcileri olacak. Etkinlikte sektörler nitelikli elamanla görüşecek, öğrencilerimiz de kendisine uygun ve mutlu olacağı işin peşine düşecek."

Kaynak: AA

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