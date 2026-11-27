Gaziantep'te havaların soğumasıyla birlikte kömür satışlarında canlanma başladı. Soba kullanan vatandaşlar kış hazırlıklarına girişirken, kömür satan esnaf sobanın doğru yakılması ve baca temizliğinin düzenli olarak yapılması hususunda vatandaşları uyardı.

Gaziantep'te havaların soğumasıyla kömür satışlarında artış başladı. Kentte 30 yıldır kömür sektöründe esnaflık yapan 62 yaşındaki Yüksel Gök, kent merkezinde doğalgaz kullanımının yaygınlaşmasıyla soba kullananların azaldığını ancak kırsal kesimlerde kömüre talebin devam ettiğini söyledi. Gök, Gaziantep'te soba kullananların oranının yaklaşık yüzde 20 olduğunu belirterek, kömürün doğru kullanılması halinde hem daha verimli yanacağını hem de zehirlenme riskinin azaltılabileceğini ifade etti.

"Her kovaya yaklaşık 8 kilo kömür konulmalı"

Kömür kullanımına ilişkin açıklamalarda bulunan Gök, "Bir torba kömür 25 kilo. Bunun üç kovaya bölünmesi lazım. Her kovaya yaklaşık 8 kilo kömür konulmalı. Bir kova kömür yaklaşık 12 saat yanar. En önemli konu, yanan kömürün üzerine kesinlikle yeniden kömür atılmaması. Kova bittikten sonra değiştirilmesi gerekiyor. Yanan kömürün üzerine kömür atıldığı zaman zehirlenme riski oluşur. Bacanın da kısa değil, uzun olması lazım. Bacanın yılda bir veya iki kez temizlenmesi gerekiyor" dedi.

"Bir ton kömürün fiyatı 16 bin TL"

Gök, kömür fiyatlarına da değinerek, "Şu anda bir çuval kömür 400 TL. Mahalleye teslim edildiğinde nakliye ücretiyle birlikte 425 TL oluyor. Bir ton kömürün fiyatı ise dükkandan alındığında 16 bin TL, kapıya teslim edildiğinde 17 bin TL. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş gibi çevre illere de satış yapıyoruz" diye konuştu.

"Soğukta donacağımıza paramızı verip kömür alıyoruz"

Kömür almak için Yavuzeli ilçesinden geldiğini belirten Ahmet Bozkurt da kış hazırlıklarını sürdürdüğünü söyledi. Kömürlü sobayı hâlâ kullandığını dile getiren Bozkurt, "1,5 ton kömür aldım. Kızıma da 2,5 ton aldım. Şimdi de köyümüzün hocası için 500 kilo kömür aldık" diye konuştu.