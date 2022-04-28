GAZİANTEP - Tarım ve hayvancılık belediye desteğiyle gelişiyor - Son Dakika

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin lokomotif kenti Gaziantep, belediyelerin çiftçi ve hayvancılara verdiği desteklerle kırsal kalkınma sağlıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki kırsal mahallelerde son 9 yılda çiftçilere 30 milyon 63 bin 936 fide, 111 bin 800 fidan, 6 bin 859 ton normal tohum, 4 bin 550 ton ata tohumu ve 520 ton gübre dağıttı.

Hayvancılıkta da katkılarını sürdüren büyükşehir belediyesi, aynı dönemde 10 bin arı kovanı, merada güneş enerjisiyle çalışan ve hayvanların su içmesi için kurulan 14 tesis, 262 bin baş hayvan aşısı, 24 bin arıcılıkta kullanılan varroa ilacı ve 500 ton hayvan yemi katkısı da verdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tüm bu çalışmalarla 97 bin 259 üreticiye tarım ve hayvancılık desteği sundu.

Şahinbey Belediyesi ise son 6 yılda 21 milyon 997 bin 728 fide, 13 bin 305 ton sertifikalı tohum ve 13 bin 835 ton gübre dağıtarak çiftçiye doğrudan, kent ve ülke ekonomisine ise dolaylı katkıda bulundu.

Hayvancılara da 31 bin 268 ton yem, 7 bin 898 canlı hayvan, 29 bin 103 tavuk, 2 bin arılı kovan ve 6 bin 800 çift çizme dağıtan Şahinbey Belediyesi, meralarda 11 aynı noktada su kuyusu açtı, otlaklarda tohumlama çalışması gerçekleştirdi.

Daha çok sanayisiyle ön plana çıkan Şehitkamil Belediyesi ise tarımsal yolların açılması noktasında kentin tarımsal ve hayvansal üretimine kolaylık sunuyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AA muhabirine, 2014'te göreve geldiğinde Türkiye'de ilk defa Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı kurduklarını hatırlattı.

Sanayi şehri olduklarını ancak bunun yanında verimli topraklara sahip olduklarını belirten Şahin, "Evet sanayi şehriyiz ama tarıma dayalı sanayi şehriyiz. Tekstilde ikinci sıradayız. Bereketli hilalin ortasındayız toprağımızı ve suyumuzu çok iyi kullanmamız gerekiyor, verimliliğimizi arttırmamız lazım." dedi.

Tarıma ciddi önem verdiklerini ve çiftçilere yönelik desteklerinin süreceğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Tarım okulu kurduk. Özellikle burada baharat kütüphanesi ve tohum bankası ile bu coğrafyaya dair tohumları kendimiz üretmemiz gerektiğini düşündük ve ürettik. Çünkü bize ait olmayan tohumları ektiğimiz zaman bu uygun tohumu bu toprakla birleştirmezseniz verimli olmuyor. 'Edessa' diye buğday tohumunu kendimiz geliştirdik fide haline getirdik. Bunu çiftçimize dağıttık ve 3 kat daha fazla verim arttı."

Hangi ilçede tarımsal faaliyetin ön plana çıktığı üzerine bir rapor hazırladıklarını belirten Şahin, destekleri de buna göre sağladıklarını sözlerine ekledi.

Barak Ovası'na 5 megavatlık güneş enerji sistemi

Çiftçilerin en önemli giderlerinden biri olan elektrik konusunda örnek proje başlattıklarını dile getiren Şahin, "Elektrik maliyeti yüksek olunca çiftçi ekmek istemiyor. Biz bunu güneş enerjisiyle çözdük. Her tarafa güneş enerjisi yerleştirdik. Şuan Barak Ovası'nda 5 megavat güneş enerjisini kendi şirketimiz üzerinden oluşturduk, tamamlanmak üzere. Tüm bunların sonunda tarıma dayalı şehir ekonomisi ve tarıma dayalı sanayi çok daha güçleniyor. Çünkü çiftçi rahatlayınca aile ekonomisi rahatlıyor, esnaf rahatlıyor bağlı olarak sanayi rahatlıyor. Burada döngüsel bir sistem var. Bunu güçlü bir şekilde destekliyoruz." diye konuştu.

Çiftçi Rıfat Kabacanoğlu ise Yeşilköy Mahallesi'nde çiftçilik ve hayvancılık ile uğraştığını anlattı.

Belediyelerin yıl içinde kendilerine çeşitli destekler verdiğini belirten Kabacanoğlu, "Belediyelerin bize verdiği destekten dolayı çok memnunuz. Her türlü desteği veriyorlar. Bu destekleme olmasa ekim yapamayan çok kişi olurdu. Bunların katkısıyla ekinlerimiz güçlendi." dedi.