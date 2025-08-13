Gaziantep'te Taze Antep Fıstığı Fiyatları - Son Dakika
Ekonomi

Gaziantep'te Taze Antep Fıstığı Fiyatları

13.08.2025 10:48
Gaziantep'te Antep fıstığı hasadı başladı, taze ben fıstığı 500 liradan tezgahlarda yerini aldı.

Gaziantep'te Antep fıstığı hasadı başlarken, taze ben fıstıklar da tezgahlardaki yerini aldı. Tezgahta yerini alan ilk mahsul taze 'ben' diye tabir edilen Antep fıstığı 500 liradan satışa sunuldu.

Gaziantep'te Antep fıstığı hasadı başlarken, taze ben fıstık da tezgahlarda yerini aldı. İlk mahsul ürünlerin tezgaha çıktığı Antep fıstığı 500 liradan satışa sunuldu. Geçen yıla oranla rekoltenin düşük olması sebebiyle fiyatlarda yükseliş yaşandı. Kilo fiyatı 500-550 lira arasında değişirken, hasadın ilk günlerinde 650 liraya kadar satılan fıstık, şu anda 500 liradan alıcı buluyor. Taze ben fıstık satan esnaf Engin Korkmaz, fiyatların en fazla 450 liraya kadar düşebileceğini belirtti.

"Sıcaklar hasadı öne çekti"

Rekoltenin düşük olması sebebiyle fiyatlarda yükseliş yaşandığını söyleyen esnaf Engin Korkmaz, "Geçen hafta Antep fıstığı hasadı yapıldı. Bu yıl ürün az olduğu için fiyatlar oldukça yüksek. Öyle ki kilo fiyatı 500-550 lira civarında olduğu için pek çok kişi alamıyor. Hasadın yeni başladığı dönemde fiyatlar daha yüksek oluyor. Biz geçen hafta 650 liradan satarken, önce 550 liraya, bugün ise 500 liraya düştü. Fiyat en fazla 450 liraya kadar gerileyebilir. Ağaçlar bu yıl oldukça yorgun. Bunun sebebi, dalda fazla kırım yapılması. Dallar kırıldığında ağaç daha fazla yoruluyor ve dinlenmeye ihtiyaç duyuyor. Bazı ağaçlar ürün verirken, bazıları vermiyor. Bu yıl verim çok düşük. Örneğin, normalde 5 çuval veren bir ağaç, bu sene ancak 2 çuval ürün verdi. Şu anda fıstık hala yeşil, tam kızarması için yaklaşık bir aya daha ihtiyaç var. Normal şartlarda Antep fıstığının önümüzdeki iki ay içinde çıkması beklenirdi, ancak aşırı sıcaklar nedeniyle hasat öne çekildi" dedi.

"Turistler fıstığı görünce şaşırıyor"

Taze fıstığı görünce şaşıran turistlerin olduğunu ifade eden esnaf Korkmaz, "Gaziantep'te daha çok turistler ilgi gösteriyor. Turistler fıstığı görünce şaşırıyor, 'Antep fıstığı bu şekilde mi' diye soruyorlar. Fiyatı 500-600 lira duyunca da şaşırıp geri adım atıyorlar. Biz de kabuğun soyulması gerektiğini, fıstığın içinden kırılarak yenildiğini anlatıyoruz. Geçmiş yıllarda fiyatlar 230-240 lira civarındaydı. Bunun nedeni, o dönem işçilik ücretlerinin düşük olmasıydı. O zaman işçilik 750-bin lira arasındayken, şimdi bazı yerlerde bin 500-2 bin liraya çıktı. Bu yüzden üretici, 'bin liraya toplamazdım, 2 bin liraya bu sıcakta hiç toplamam' diyor. Ancak fıstık toplanmazsa dalında yanacağı için mecburen işçi tutmak zorunda kalıyorlar" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gastronomi, gaziantep, Ekonomi, Tarım, Yaşam, Son Dakika

