Gaziantep'te Tekstil Sektörü Toplantısı - Son Dakika
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Gaziantep'te Tekstil Sektörü Toplantısı

Gaziantep\'te Tekstil Sektörü Toplantısı
26.06.2026 12:16
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GSO, tekstil sektöründeki güncel sorunları ve çözüm önerilerini ele almak için toplantı düzenledi.

Gaziantep Sanayi Odası'nda (GSO) tekstil sektöründe yaşanan güncel gelişmeler üzerinde toplantı gerçekleştirildi.

GSO'dan yapılan açıklamaya göre, sektör üretim maliyetleri, finansmana erişim, ihracat süreçleri ve sektörün geleceğine yönelik çözüm önerilerinin ele alındığı istişare toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Ferhan Sağım, GSO Meclis Başkan Yardımcısı Saim Akınal, GSO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Can Koçak, KOSGEB Gaziantep İl Müdürü Muhammed Paksoy, Eximbank Gaziantep Müdür Yardımcısı Murat Daşkıran, Deneyimli Uzman Ulvi Ozan ve sektör temsilcileri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, tekstil sektörünün Gaziantep ve Türkiye ekonomisi açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, küresel ekonomide yaşanan gelişmelerin sektör üzerindeki etkilerinin dikkatle takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Gaziantep'in tekstil üretimi ve ihracatında önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Ünverdi, "Bu gücümüzü korumak ve daha ileri taşımak için sektör temsilcilerimizin görüşlerini dinliyor, sorunları ilgili kurumlarla paylaşarak çözüm üretmeye gayret ediyoruz. Ortak akıl ve istişare kültürüyle hareket ederek sektörümüzün geleceğine katkı sağlayacak çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

KOSGEB Gaziantep İl Müdürü Muhammed Paksoy da işletmelerin rekabet gücünü artırmaya yönelik destek mekanizmaları hakkında bilgi verdi.

Eximbank Gaziantep Müdür Yardımcısı Murat Daşkıran ise ihracatçı firmalara sunulan finansman ve sigorta imkanlarına değindi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Gaziantep'te Tekstil Sektörü Toplantısı - Son Dakika

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