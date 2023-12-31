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Gaziantep'te yeni yıla sayılı saatler kala kuruyemiş satışlarında artış yaşandı - Son Dakika
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Gaziantep'te yeni yıla sayılı saatler kala kuruyemiş satışlarında artış yaşandı

Gaziantep'te yeni yıla sayılı saatler kala kuruyemiş satışlarında artış yaşanıyor. Çarşı pazardaki kuruyemiş dükkanlarında oluşan yoğunluk, esnafın yüzünü güldürdü. Kuruyemişçi Mıraz Şahin, yeni yıla sayılı saatler kala kuruyemiş ve çerezlerin satışında yoğunluk yaşandığını belirtti. Şahin, kuruyemişlerde fiyatların çeşidine göre değiştiğini ve en çok tercih edilen atom kuruyemişin fındık, fıstık, badem ve kaju içerdiğini söyledi.

Gaziantep\'te yeni yıla sayılı saatler kala kuruyemiş satışlarında artış yaşandı
31.12.2023 - 10:43,  Güncelleme: 10:45
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Gaziantep'te yeni yıla sayılı saatler kala kuruyemiş satışlarında artış yaşandı.

Çarşı pazardaki kuruyemiş dükkanlarında oluşan yoğunluk, esnafın yüzünü güldürdü. Gaziantep'te birçok vatandaşı alışveriş telaşı sararken, kuruyemiş satıcıları ise yaşanan talebi karşılamaya çalışıyor.

Yeni yıla sayılı saatler kala kuruyemiş ve çerezlerin satışında yoğunluk yaşandığını belirten kuruyemişçi Mıraz Şahin, "Çarşı oldukça aktif ve kalabalık. Bizde de her sene olduğu gibi bu sene de müşteri bolluğu var" ifadelerini kullandı.

Şahin, "Kuruyemişlerde fiyatlar çeşidine göre değişiyor. En çok tercih edilen atom kuruyemişimizin içerisinde fındık, fıstık, badem, kaju var ve kalite olarak 1. sınıf üründür" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Gaziantep'te yeni yıla sayılı saatler kala kuruyemiş satışlarında artış yaşandı - Son Dakika
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