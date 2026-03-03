Gaziantep'ten Şubat Ayında 808 Milyon Dolar İhracat - Son Dakika
Gaziantep'ten Şubat Ayında 808 Milyon Dolar İhracat

03.03.2026 16:53
Gaziantep, şubat ayında 808 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İhracatçılara teşekkür edildi.

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, şubat ayında kentten 808 milyon 768 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.

Ünverdi, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan şubat ayı ihracat rakamlarını değerlendirdiği yazılı açıklamasında, Ocak-şubat döneminde Gaziantep'ten 1 milyar 589 milyon 583 bin dolarlık ihracat yapıldığını belirtti.

Uluslararası ticarette zorlukların artmaya devam ettiğini ifade eden Ünverdi, "Savaş ve krizlere rağmen büyük bir özveriyle olağanüstü mücadele veren sanayici, ihracatçı ve çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bölgede yaşanan ve küresel piyasaları etkileyen gelişmeler karşısında ticaretin devamı için daha çok çalışacaklarını belirten Ünverdi, şunları kaydetti:

"Biz bölgemizde istikrardan yanayız ve hiçbir zaman çatışma olsun istemiyoruz. Ancak ABD, İsrail ve sınır komşumuz İran arasındaki savaş, başta insani yönü olmak üzere küresel ticareti de olumsuz etkilemektedir. Savaş halinin devam etmesi petrol ve gaz fiyatlarındaki artışlarla krizi daha da büyütebilir ve farklı senaryolara sebep olabilir. Altın ve döviz piyasasında da ani artışlar söz konusu olmuştur. Bu sürecin devam etmesi halinde tüm dünyayı etkileyecek şekilde maliyet artışları ile buna bağlı olarak enflasyon ve tedarik gibi konularda tüm ülke ekonomilerine yansımaları olacaktır."

Kaynak: AA

