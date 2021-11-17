Gaziantep Ticaret Borsası
17.11.2021 10:37
Gaziantep Ticaret Borsasında çakır arpanın kilogramı 3,10-3,15 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında çakır arpanın kilogramı 3,10-3,15 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Sert buğday (Güneydoğu)
|Kg
|3,90
|4,25
|Ekmeklik buğday
|Kg
|3,65
|3,92
|Çakır arpa
|Kg
|3,10
|3,15
|Beyaz arpa
|Kg
|3,10
|3,12
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|10,30
|10,50
|Mısır
|Kg
|2,84
|2,86
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