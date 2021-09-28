Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 9,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Dikkat her an ceza kesilebilir! 5 milyon kişi scooter kullanıyor ama yeni düzenlemelerden haberleri olmadan