Gaziantepli halıcılar Latin Amerika pazarı için Kolombiya ve Panama'ya gitti - Son Dakika
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Gaziantepli halıcılar Latin Amerika pazarı için Kolombiya ve Panama'ya gitti

Gaziantepli halıcılar Latin Amerika pazarı için Kolombiya ve Panama\'ya gitti
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GAHİB organizasyonunda düzenlenen 'Kolombiya & Panama Sektörel Ticaret Heyeti', 13-19 Eylül 2026 tarihleri arasında Bogota ve Panama City'de temaslarda bulunacak. Heyet, Latin Amerikalı ithalatçılarla B2B görüşmeleri yaparak yeni tedarik anlaşmalarının zeminini oluşturacak.

Gaziantep ihracatının lokomotif sektörlerinden olan halıcılar, program kapsamında ilk olarak Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, ardından Panama'nın başkenti Panama City'de temaslarda bulunacak.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB), Türk halı sektörünün küresel pazarlardaki payını artırmak ve yeni ticaret kapıları açmak amacıyla rotasını Latin Amerika'ya çevirdi. GAHİB organizasyonunda 13-19 Eylül 2026 tarihleri arasında, düzenlenen "Kolombiya & Panama Sektörel Ticaret Heyeti", pazar günü sabahın erken saatlerinde yola çıkarak heyetin ilk durağı olan Kolombiya'ya gitti.

"Hedefimiz Latin Amerika pazarındaki varlığımızı güçlendirmek"

Düzenlenen ticaret heyetine ilişkin değerlendirmelerde bulunan GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, Türk halı sektörünün dünya pazarlarındaki liderliğini sürdürebilmesi için alternatif ve yükselen pazarlara açılmanın stratejik önem taşıdığını vurguladı.

Latin Amerika pazarının yüksek potansiyeline dikkat çeken Başkan Kaplan, "Güneydoğu Anadolu İhracatçıları olarak dur durak bilmeden, üyelerimizin ihracat kapasitesini artırmak için yeni rotalar çizmeye devam ediyoruz. Halı sektörümüz bugün dünyada kalitesi ve tasarımıyla kendini kabul ettirmiş bir marka konumundadır. Ticaret Bakanlığımızın desteğiyle 13-19 Eylül 2026 tarihleri arasında, Kolombiya ve Panama'yı kapsayan Sektörel Dış Ticaret Heyetimiz, sektörümüzün Latin Amerika bölgesindeki lobisini oluşturmak adına adına kritik bir adımdır" dedi.

B2B Görüşmeleri ve Pazar Araştırmaları Gerçekleştirilecek

Başkan Zeynal Abidin Kaplan, heyetin programı dahilinde Latin Amerikalı ithalatçılar ve sektör temsilcileri ile birebir iş görüşmeleri (B2B) yapacaklarını belirterek, "Heyetimizde yer alan sektör temsilcileri ve firmalarımız Kolombiyalı ve Panamalı iş insanları ile Türk ihracatçılar bir araya getirilerek yeni tedarik anlaşmalarının zemini oluşturulacak. Bölgedeki zincir mağazalar, pazar dinamikleri ve dağıtım kanalları yerinde incelenecek. Panama'nın stratejik lojistik konumundan yararlanılarak bölge ülkelerine erişim imkanları değerlendirilecek. Gaziantepli halıcıların pazartesi günü başlayacak olan Kolombiya ve Panama temasları, ikili iş görüşmeleri ve saha incelemelerinin ardından tamamladıktan sonra yurda dönecek" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Latin Amerika, Kolombiya, İhracat, Ekonomi, Panama, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gaziantepli halıcılar Latin Amerika pazarı için Kolombiya ve Panama'ya gitti - Son Dakika

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