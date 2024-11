Gaziantepli Halıcıların Suudi Arabistan Ziyareti

Ekonomi

Gaziantepli halı ihracatçıları, İstanbul'da gerçekleştirilen bir toplantıda Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Dr. Majid bin Abdullah Al-Kassabi ile bir araya gelerek sektörleriyle ilgili sorunları dile getirdi. Türkiye'nin en fazla halı ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler arasında ikinci sırada yer alan Suudi Arabistan'ın halı ithalatında uyguladığı yüksek vergi ve diğer sorunların masaya yatırıldığı toplantıdan Gaziantepli halıcılar umutlu ayrıldı.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcıları Adem Beğendi ve Bekir Şahan, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Dr. Majid bin Abdullah Al-Kassabi ile bir araya geldi. Heyet, Suudi Arabistan'ın halı sektörüne uyguladığı yüzde 15'lik verginin düşürülmesi yönündeki taleplerini dile getirerek, iki ülke arasında ticarette yaşanan sorunları aktardı, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması yönünde karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Türkiye'den en fazla halı ihracatı gerçekleştirilen ülkeler arasında ikinci sırayı alan ve 2024 yılının on aylık sürecinde Güneydoğu'dan toplam 172 milyon dolarlık, Türkiye genelinden ise 239 milyon dolarlık halı ihracatı gerçekleştirilen Suudi Arabistan'ın Türkiye'den ithal edilen halılara yönelik uyguladığı yüzde 15'lik verginin bu ülkedeki rekabeti zora soktuğunu ifade eden Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcıları Adem Beğendi ve Bekir Şahan, "Suudi Arabistan bir çok sektör için olduğu gibi halı sektörü içinde büyük ve önemli bir Pazar. Ancak bize uygulanan yüzde 15'lik gümrük vergisi bu ülkede ki rekabet şansımızı azaltırken rakip ülkelerin vergisiz geçişi sektörümüzü zora sokmaktadır. Bu konuda Ticaret Bakanımız Ömer Bolat'ın büyük destekleriyle İstanbul'da Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Dr. Majid bin Abdullah Al-Kassabi'le Ticaret Bakanımızın da katılımıyla bir görüşme gerçekleştirerek taleplerimizi ilettik. Suudi Bakan bu konuda bizlere gerekli desteği vereceğini ve verginin minimum seviyeye çekilmesi için gerekli çabayı göstereceğini, dile getirdiğimiz diğer sorunlarımızın çözümü için de ilgili bakanlıklarla temas kuracağını ifade etti. Ticaret Bakanımız Ömer Bolat'a sektörümüze verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki süreçte bu görüşmelerin olumlu yansımalarının sektörümüzü daha da güçlendireceğine inanıyoruz" dedi.

"Suudi Arabistan halı sektörü için büyük önem taşıyor"

Ortadoğu ülkeleri içerisinde en büyük Pazar konumunda olan Suudi Arabistan pazarına 2024 yılının on aylık sürecinde toplam 172 milyon dolarlık ihracata imza atan Gaziantepli halıcılar, son on iki ayda ise bu ülkeye yönelik 203 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Türkiye genelinden ise son 12 ayda toplam 280 milyon dolarlık halı ihracatı yapılırken 2024 yılının on aylık sürecinde ise Türkiye genelinden 239 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Suudi Arabistan bu potansiyeliyle Türkiye'den halı ithalatı gerçekleştiren ülkeler arasında Amerika'nın ardından ikinci sırada yer alıyor. - GAZİANTEP