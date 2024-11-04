Gaziantepli Halıcıların Suudi Arabistan Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Gaziantepli Halıcıların Suudi Arabistan Ziyareti

Gaziantepli Halıcıların Suudi Arabistan Ziyareti

Gaziantepli halıcılar, Suudi Arabistan'daki vergi sorunlarını çözmek için bakanlarla görüştü.

04.11.2024 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantepli halı ihracatçıları, İstanbul'da gerçekleştirilen bir toplantıda Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Dr. Majid bin Abdullah Al-Kassabi ile bir araya gelerek sektörleriyle ilgili sorunları dile getirdi. Türkiye'nin en fazla halı ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler arasında ikinci sırada yer alan Suudi Arabistan'ın halı ithalatında uyguladığı yüksek vergi ve diğer sorunların masaya yatırıldığı toplantıdan Gaziantepli halıcılar umutlu ayrıldı.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcıları Adem Beğendi ve Bekir Şahan, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Dr. Majid bin Abdullah Al-Kassabi ile bir araya geldi. Heyet, Suudi Arabistan'ın halı sektörüne uyguladığı yüzde 15'lik verginin düşürülmesi yönündeki taleplerini dile getirerek, iki ülke arasında ticarette yaşanan sorunları aktardı, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması yönünde karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Türkiye'den en fazla halı ihracatı gerçekleştirilen ülkeler arasında ikinci sırayı alan ve 2024 yılının on aylık sürecinde Güneydoğu'dan toplam 172 milyon dolarlık, Türkiye genelinden ise 239 milyon dolarlık halı ihracatı gerçekleştirilen Suudi Arabistan'ın Türkiye'den ithal edilen halılara yönelik uyguladığı yüzde 15'lik verginin bu ülkedeki rekabeti zora soktuğunu ifade eden Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcıları Adem Beğendi ve Bekir Şahan, "Suudi Arabistan bir çok sektör için olduğu gibi halı sektörü içinde büyük ve önemli bir Pazar. Ancak bize uygulanan yüzde 15'lik gümrük vergisi bu ülkede ki rekabet şansımızı azaltırken rakip ülkelerin vergisiz geçişi sektörümüzü zora sokmaktadır. Bu konuda Ticaret Bakanımız Ömer Bolat'ın büyük destekleriyle İstanbul'da Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Dr. Majid bin Abdullah Al-Kassabi'le Ticaret Bakanımızın da katılımıyla bir görüşme gerçekleştirerek taleplerimizi ilettik. Suudi Bakan bu konuda bizlere gerekli desteği vereceğini ve verginin minimum seviyeye çekilmesi için gerekli çabayı göstereceğini, dile getirdiğimiz diğer sorunlarımızın çözümü için de ilgili bakanlıklarla temas kuracağını ifade etti. Ticaret Bakanımız Ömer Bolat'a sektörümüze verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki süreçte bu görüşmelerin olumlu yansımalarının sektörümüzü daha da güçlendireceğine inanıyoruz" dedi.

"Suudi Arabistan halı sektörü için büyük önem taşıyor"

Ortadoğu ülkeleri içerisinde en büyük Pazar konumunda olan Suudi Arabistan pazarına 2024 yılının on aylık sürecinde toplam 172 milyon dolarlık ihracata imza atan Gaziantepli halıcılar, son on iki ayda ise bu ülkeye yönelik 203 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Türkiye genelinden ise son 12 ayda toplam 280 milyon dolarlık halı ihracatı yapılırken 2024 yılının on aylık sürecinde ise Türkiye genelinden 239 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Suudi Arabistan bu potansiyeliyle Türkiye'den halı ithalatı gerçekleştiren ülkeler arasında Amerika'nın ardından ikinci sırada yer alıyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Suudi Arabistan, Ticaret Bakanı, Abdullah Al, Ömer Bolat, gaziantep, Ekonomi, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gaziantepli Halıcıların Suudi Arabistan Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:11 Kayyum atanan belediye binasının önünde skandal sözler Kayyum atanan belediye binasının önünde skandal sözler
12:38 Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen’i öldüren zanlı tanıdık çıktı Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'i öldüren zanlı tanıdık çıktı
11:50 Batman’da polise yumruklu saldırı Ortalık bir anda savaş alanına döndü Batman'da polise yumruklu saldırı! Ortalık bir anda savaş alanına döndü
11:40 Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Tuncay Akkoyun’un ilk hamlesi Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Tuncay Akkoyun'un ilk hamlesi
11:23 Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
23:18 Acun Ilıcalı’dan Trabzonspor’u şaşkına çeviren itiraf Acun Ilıcalı'dan Trabzonspor'u şaşkına çeviren itiraf
23:02 Ertuğrul Doğan’dan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası ağza alınmayacak sözler Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası ağza alınmayacak sözler
22:37 Mert Hakan’dan soyunma odasında olay paylaşım Mert Hakan'dan soyunma odasında olay paylaşım
22:03 Lütfü Savaş, CHP’den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi Lütfü Savaş, CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
21:57 Jose Mourinho’dan Atilla Karaoğlan’a zehir zemberek sözler Jose Mourinho'dan Atilla Karaoğlan'a zehir zemberek sözler
21:32 Jose Mourinho, son dakika golünde çılgına döndü Jose Mourinho, son dakika golünde çılgına döndü
21:11 Fenerbahçe, Trabzonspor’u deplasmanda 3-2 yendi Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendi
20:50 Trabzonspor’a üst üste 2 penaltı birden Trabzonspor'a üst üste 2 penaltı birden
20:39 Fenerbahçe’nin yıldızı sekerek oyundan çıktı Fenerbahçe'nin yıldızı sekerek oyundan çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 15:38:53. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantepli Halıcıların Suudi Arabistan Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.