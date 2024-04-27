Gazprom, İtalyan Ariston ve Alman Bosch'un Rusya'daki Yan Kuruluşlarının Geçici Yönetimini Devraldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Gazprom, İtalyan Ariston ve Alman Bosch'un Rusya'daki Yan Kuruluşlarının Geçici Yönetimini Devraldı

Gazprom, İtalyan Ariston ve Alman Bosch\'un Rusya\'daki Yan Kuruluşlarının Geçici Yönetimini Devraldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupalı üreticilerine ait fabrikaların yönetiminin Gazprom'a devredilmesini öngören bir kararname imzaladı. Buna göre, ülkedeki İtalyan Ariston ve Alman Bosch'a ait varlıkların yönetimi geçici olarak Gazprom grubuna ait JSC Gazprom Household Systems'e devredildi. Rusya'da daha önce de bazı Batılı şirketlerin yönetimleri, Batılı ülkelerin Ukrayna'daki savaş nedeniyle uyguladığı yaptırımlara karşılık olarak geçici olarak yerel yönetimlere verilmişti.

27.04.2024 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW İtalyan Ariston ve Alman Bosch şirketlerinin Rusya'daki yan kuruluşlarının geçici yönetimi Gazprom'a geçti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupalı üreticilerine ait fabrikaların yönetiminin Gazprom'a devredilmesini öngören bir kararname imzaladı.

Buna göre, ülkedeki İtalyan Ariston ve Alman Bosch'a ait varlıkların yönetimi geçici olarak Gazprom grubuna ait JSC Gazprom Household Systems'e devredildi.

Rusya'da daha önce de bazı Batılı şirketlerin yönetimleri, Batılı ülkelerin Ukrayna'daki savaş nedeniyle uyguladığı yaptırımlara karşılık olarak geçici olarak yerel yönetimlere verilmişti.

Kaynak: AA

Vladimir Putin, Ariston, Gazprom, Bosch, Rusya, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gazprom, İtalyan Ariston ve Alman Bosch'un Rusya'daki Yan Kuruluşlarının Geçici Yönetimini Devraldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:09 İstanbul’da hareketli dakikalar Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi İstanbul'da hareketli dakikalar! Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sürpriz ziyaret Akaryakıt istasyonuna uğradı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Akaryakıt istasyonuna uğradı
14:35 AK Partili Yenişehirlioğlu, bu defa da 2 milyon liralık saatiyle gündemde AK Partili Yenişehirlioğlu, bu defa da 2 milyon liralık saatiyle gündemde
12:26 İYİ Parti’de kurultay günü Meral Akşener, Kennedy’nin meşhur sözüyle veda etti İYİ Parti'de kurultay günü! Meral Akşener, Kennedy'nin meşhur sözüyle veda etti
11:58 Türkiye’de de satışı yapılan Perrier maden suyunda dışkı tespiti: 2 milyon şişe imha edildi Türkiye'de de satışı yapılan Perrier maden suyunda dışkı tespiti: 2 milyon şişe imha edildi
15:04 Verdiği yanıt da bomba Ali Koç’a sorulan soru Divan Kurulu’na damga vurdu Verdiği yanıt da bomba! Ali Koç'a sorulan soru Divan Kurulu'na damga vurdu
14:52 Gaddar dizisi Adnan Oktar’ı unutmadı Örgütün kirli yüzü anlatılacak Gaddar dizisi Adnan Oktar'ı unutmadı! Örgütün kirli yüzü anlatılacak
14:43 Hayat pahalılığı Nihat Hatipoğlu’nu da isyan ettirdi Hayat pahalılığı Nihat Hatipoğlu'nu da isyan ettirdi
14:15 Yıllar sonra divan toplantısına katılan Aziz Yıldırım, Başkan Adayına raconu kesti Yıllar sonra divan toplantısına katılan Aziz Yıldırım, Başkan Adayına raconu kesti
14:12 Asgari ücrete ara zam olacak mı Bakan Işıkhan, canlı yayında tartışmalara noktayı koydu Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakan Işıkhan, canlı yayında tartışmalara noktayı koydu
12:32 Iraklı TikTok fenomeni Om Fahad kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü Iraklı TikTok fenomeni Om Fahad kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü
12:27 Lokanta ve kafelerde KDV zammı mı Bakan Şimşek’ten açıklama var Lokanta ve kafelerde KDV zammı mı? Bakan Şimşek'ten açıklama var
11:28 Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç: Kiralarla ilgili yeni bir düzenleme yapılacak Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç: Kiralarla ilgili yeni bir düzenleme yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 16:07:06. #1.13#
SON DAKİKA: Gazprom, İtalyan Ariston ve Alman Bosch'un Rusya'daki Yan Kuruluşlarının Geçici Yönetimini Devraldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement