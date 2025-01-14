GE HealthCare ve Sutter Health'tan İşbirliği - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

GE HealthCare ve Sutter Health'tan İşbirliği

GE HealthCare, Sutter Health ile 7 yıllık anlaşma imzalayarak yapay zeka destekli sağlık çözümleri sunacak.

14.01.2025 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW ABD'li medikal teknoloji şirketi GE HealthCare, California'da kar amacı gütmeyen sağlık sistemi Sutter Health ile yapay zeka destekli tıbbi teknoloji ve yazılım sağlamak için 7 yıllık anlaşmaya vardı.

Taraflardan yapılan açıklamada, yenilikçi görüntüleme hizmetlerine erişimi artırmak ve Sutter Health sistemi genelinde daha sorunsuz ve koordineli bir deneyim yaratmak amacıyla 7 yıllık stratejik ortaklık kurulduğu duyuruldu.

GE HealthCare ile Sutter Health arasındaki işbirliğinin, California genelinde daha hızlı randevu planlaması, hızlandırılmış teşhis görüntüleme taraması sonuçları ve erken teşhis gibi faydalar getireceği vurgulanan açıklamada, ortaklığın Sutter için yeni ekipman ve teknoloji çözümlerine daha hızlı erişimin yanı sıra yenilikçi bir hizmet sunum modeli sağlamaya yardımcı olacağı kaydedildi.

Açıklamada, işbirliğinin ilk temel odak alanının Sutter Health sistemi genelinde hastalara sunulan en gelişmiş yapay zeka destekli görüntüleme teknolojisi ve dijital çözümlerden bazılarına odaklanacağı bildirildi.

Ülke basınında yer alan haberlerde, GE Healthcare'in bu ortaklık süresi boyunca 1 milyar dolar gelir elde etmesinin beklendiği aktarıldı.

Kaynak: AA

California, Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Yazılım, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi GE HealthCare ve Sutter Health'tan İşbirliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:12 Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
22:30 Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 04:50:45. #1.12#
SON DAKİKA: GE HealthCare ve Sutter Health'tan İşbirliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.