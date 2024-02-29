Gebze\'de Örtü Altı Yetiştiriciliği ve Seralarda Verimliliği Artırma Projesi

Gebze'de "Örtü Altı Yetiştiriciliği ve Seralarda Verimliliği Artırma Projesini" projesi hayata geçirildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze'nin kırsal mahallelerinde pazar imkanına yakın olması sebebiyle mevsimlik sebze yetiştiriciliği için örtü altı ve seraların kurulmasına teşvik çalışmaları yürütüyor. Bu çerçevede, Cumaköy Mahallesinde 40 adet örtü altı serası bulunan Gebze Ziraat Odası Üyesi Hüseyin Kayacan'ın seralarından toprak numunesi alınarak projeye başlandı. Verimliliğin artırılması için analiz sonuçlarının yorumlanmasına Gebze Teknik Üniversitesi uzmanları destek veriyor. Diğer yandan Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, üretim yapan çiftçilere tarım danışmanlığı, mazot, gübre, tohum, fidan ve sera naylonu desteği sağlıyor. Son 2 yılda yüzde 50 hibeli olarak 512 metrekare rüzgar ve kar yüküne dayanıklı havalandırmalı modern seralar yapan Büyükşehir, kent genelinde tüm çiftçilere toprak, su, yaprak ve kalıntı analizleri de yapıyor.
Proje kapsamında Örtü Altı Kayıt Sistemine (ÖKS) kayıtlı örtü altı-sera sahibi çiftçiler, yerinde ziyaret edilerek üretim konularında bilgilendiriliyor. Seraların numaralandırılması ve ürün çeşit ile alanını gösteren takip tabelaları yaptırılıyor. Tüm seralardan toprak numunesi alınarak verimliliği artıracak uygulamalar yürütülüyor. Toprak analizlerinin amacı; topraklarda bulunan bitki besin maddesi miktarlarını tespit etmek suretiyle yetiştirilecek bitkilerin isteği olan gübre cins ve miktarlarını ortaya koymak. - KOCAELİ
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