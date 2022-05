Gece görüntüsüyle mahalleyi andırıyor: Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisinde bakım onarım çalışmaları sürüyor

MERSİN Türkiye'nin denizlerde hidrokarbon arayan filosuna katılacak dördüncü sondaj gemisinde bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Gemi ışıkları yakılınca gece bir mahalleyi andırıyor.

Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı'nda demirleyen ve şehrin her bir noktasından görünen Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi gece görüntüsüyle bir mahalleyi andırıyor. Yedinci nesil üstün teknolojiye sahip 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğinde olan geminin, Taşucu Limanında bakım ve onarım çalışmaları gece gündüz devam ediyor. Şehrin her bir noktasından görünen ve geminin gece görüntüsü ise ayrı bir renk cümbüşü oluşturuyor. Havanın kararmasıyla tüm ışıklarını yakan gemi bir mahalleyi andırıyor. Gemide bakım onarım çalışmaları aralıksız sürerken, geminin ışık saçan görüntüsü gözleri kamaştırıyor. Özellikle sahil kısmından geminin denizdeki ve görünümündeki ışık yansımaları insanları etkiliyor. Kule yüksekliği 104 metre olan ve aktif konumlandırma sistemi bulunan 200 mürettebat kapasiteli gemi, kontroller ve boyama çalışması gibi sondaja hazırlık süreci için yaklaşık 2 ay limanda kalacak.

Gündüz sahilde denize girenlerin dikkatini çeken gemiyi gören vatandaşlar, "Allah devletimize zeval vermesin. İnşallah Türkiye çağ atlayacak" diye konuştular.