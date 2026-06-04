Çankaya Kaymakamlığı, İran asıllı şarkıcı Mohsen Namjoo'nun Ankara'da gerçekleştirmesi planlanan konser etkinliğine izin verilmediğini duyurdu.
Çankaya Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İran asıllı Mohsen Namjoo'nun, 13 Haziran tarihinde planlanan konser etkinliğine kamuoyunda oluşan haklı hassasiyetler doğrultusunda izin verilmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Mohsen Namjoo'nun Ankara konseri iptal edildi - Son Dakika
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