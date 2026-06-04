Mohsen Namjoo'nun Ankara konseri iptal edildi - Son Dakika
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Mohsen Namjoo'nun Ankara konseri iptal edildi

04.06.2026 21:13
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Çankaya Kaymakamlığı, İran asıllı şarkıcı Mohsen Namjoo'nun 13 Haziran'da Ankara'da planlanan konserine kamuoyundaki hassasiyetler nedeniyle izin verilmediğini duyurdu.

Çankaya Kaymakamlığı, İran asıllı şarkıcı Mohsen Namjoo'nun Ankara'da gerçekleştirmesi planlanan konser etkinliğine izin verilmediğini duyurdu.

İRANLI ŞARKICININ KONSERİ İPTAL EDİLDİ

Çankaya Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İran asıllı Mohsen Namjoo'nun, 13 Haziran tarihinde planlanan konser etkinliğine kamuoyunda oluşan haklı hassasiyetler doğrultusunda izin verilmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mohsen Namjoo'nun Ankara konseri iptal edildi - Son Dakika

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