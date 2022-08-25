Kasko fiyatlarındaki artış yüzde 250'yi aştı - Son Dakika
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Kasko fiyatlarındaki artış yüzde 250'yi aştı

25.08.2022 11:40
Kasko fiyatlarındaki artış yüzde 250'yi aştı

Geçen yıl temmuz ayından bu yana kasko fiyatlarındaki artış yüzde 250'yi buldu.

Geçen yıl temmuz ayından bu yana kasko fiyatlarındaki artış yüzde 250'yi buldu. BiFiyatla.com Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Duran, "Araç fiyatlarının son 10 yılın en yüksek rakamlarına ulaşması, kasko fiyatlarındaki artışta en büyük etken. Fiyatlardaki artışa rağmen doğru ek teminat seçimiyle uygun fiyatlı kasko yaptırılabilir" dedi.

Araç fiyatları ve yedek parça servis maliyetlerindeki artışa paralel olarak artan kasko primlerinin, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından trafik sigortası fiyatlarına getirilen yeni düzenlemeyle daha da yükselmesi bekleniyor. Düzenlemeye göre yüzde 2,25 oranında artırılan trafik sigortası primleri 1 Eylül'den itibaren aylık yüzde 4,75 oranında artacak. Araç sahipleri eylülde yüzde 20 ek zamla tanışacak. Kasko fiyatlarında geçen yıl temmuz ayından bu yana yüzde 250'nin üstünde bir artış yaşandığını belirten Mustafa Duran, "Araç fiyatlarının son 10 yılın en yüksek rakamlarına ulaşması, kasko fiyatlarındaki artışta en büyük etken. Araç sınıfları göz önüne alındığında kasko fiyatları şahıs otomobillerinde hasarsızlık indirimiyle birlikte bin 500 TL'den başlıyor. Ağır hasarlı, riskli, yüksek fiyatlı ve spor otomobillerde 200 bin TL'ye kadar çıkıyor. Otomobil fiyatları ve yedek parça maliyetlerindeki artışa paralel olarak, kasko fiyatlarındaki tırmanışın da yılın son çeyreğinde sürmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

EK TEMİNATLAR İHTİYACA GÖRE BELİRLENMELİ

Kasko fiyatlarındaki artışa rağmen araç sahiplerinin araçlarını güvence altına alarak uygun fiyatlarla kasko yaptırabileceklerine dikkat çeken Mustafa Duran, "Araç sahipleri öncelikle yüksek riskli ve ihtiyacı olan teminatları satın alıp mesleklerine göre sunulan indirim seçeneğinden faydalanarak kasko poliçesinden tasarruf edebilir. Kasko meslek indirimi kapsamında; eczacı, polis, asker, devlet memuru ile A.Ş çalışanlarına yüzde 20'ye varan indirim fırsatı sunuluyor. Öğretmenlere yüzde 15, doktorlara ise yüzde 14 indirim uygulanıyor. Ek teminatların ihtiyaca göre belirlenmesi kritik bir önem taşıyor. Dar kasko poliçesi trafiğe fazla çıkmayan araçlar için prim tasarrufu sağlıyor. Genişletilmiş kasko poliçesi ise ana teminatlardan ödün vermeden ihtiyaç duyulan teminatlarla uygun fiyatlı hale getirilebiliyor. Uygun bütçeli servis, yedek parça ve araç seçiminin yanı sıra meslek indiriminden de faydalanılarak ciddi bir maliyet tasarrufu elde edilebiliyor. Tek sürücü indirimi, kişisel eşya ve yanlış akaryakıt teminatı gibi ek teminatlar da fiyatları etkileyen kriterler arasında yer alıyor" şeklinde konuştu.

KAZALI ARAÇLAR KASKODAN VAZGEÇMİYOR

Kasko fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle özellikle ara modellerde kasko yaptırma oranında gözle görülür düşüşler yaşandığını belirten Duran, "Kaskoda ana teminatlar kaza, yanma, çalınma teminatlarını kapsıyor. Mali sorumluluk, ferdi kaza, asistans hizmetleri, kişisel eşya teminatı, yanlış akaryakıt gibi ek teminatlarla araçlar tamamen güvence altına alınıyor. Geçmişte kaza deneyimi yaşayan araç sahipleri fiyat artışına rağmen kaskodan vazgeçmiyor.  Yıllardır kasko yaptırıp kaza yapmayan araç sahipleri ise fiyatlardaki yükseliş nedeniyle kaskodan vazgeçebiliyor. Oysa kaza yapmayan araçlar için uygulanan hasarsızlık indirimi araç sahiplerine büyük bir avantaj sağlıyor" diye belirtti.

KASKO YAPTIRMADAN ÖNCE DETAYLI ARAŞTIRMA ŞART

Araç sahiplerine kasko yaptırmadan önce ayrıntılı bir fiyat araştırması yapmalarını tavsiye eden Duran "Araç sahipleri adına araştırma yapıp onlar için en uygun kasko poliçesini hazırlayarak zaman kaybının önüne geçiyoruz. Araç sahiplerini evrak enflasyonuna boğmadan yalnızca ruhsat bilgilerini alarak uygun sigorta ücretleri elde ediyoruz. Geniş iş ağımız sayesinde tüm sigorta şirketlerinin tekliflerini alternatif olarak araç sahiplerine iletiyor, en uygun poliçeyi satın almalarına yönelik pusula görevi görüyoruz. Araçların poliçe başlangıç ve bitiş sürelerini takip ediyor, cezai prime maruz kalmamaları için araç sahiplerini poliçe süresi dolmadan haberdar ediyoruz. Hasar anında ve sonrasında da hasar tazmin işlemlerini titizlikle takip ediyoruz. Türkiye'nin dört bir yanındaki araçları uygun kasko fiyatlarıyla güvenceye alıyoruz. Hiçbir sigorta acentesinin olmadığı belde ve köylerde yaşayanlar bile WhatsApp hattımız aracılığıyla bizimle iletişime geçerek beklentilerine en uygun kasko sigortasına kavuşabiliyor" dedi.


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Kaynak: DHA

Mustafa Duran, Tragger, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kasko fiyatlarındaki artış yüzde 250'yi aştı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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