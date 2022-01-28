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Geçinemeyen adam, eşine yoksulluk nafakası açtı! Mahkeme adamı haklı buldu - Son Dakika

Geçinemeyen adam, eşine yoksulluk nafakası açtı! Mahkeme adamı haklı buldu

28.01.2022 16:04

Diyarbakır'da yaşayan 78 yaşındaki bir adam, 50 yıl evli kaldığı ve ayrı yaşadığı 70 yaşındaki eşine nafaka davası açtı. Mahkeme hiçbir geliri olmayan adamın talebini haklı buldu. Yaşlı kadın, 300 lira tedbir nafakası ödeyecek.

Çermik ilçesinde, 50 yıllık evli 6 çocuk annesi emekli Z.A, anlaşamadığı çiftçi kocası C.A'dan ayrı yaşamaya karar vererek çocuklarının yanına yerleşti. Maddi geliri olmadığı için mağdur olduğunu iddia eden C.A, "yoksulluk nafakası" almak için karısına dava açtı.

"EŞİM EMEKLİ AYLIĞI ALDIĞI İÇİN KEYİFLİ BİR YAŞAM SÜRMEKTE"

C.A, dava dilekçesinde, şunları kaydetti: "Davalı ile 50 yıllık evliliğimizden 6 çocuğumuz bulunuyor. Mutlu bir evliliğimiz vardı. Eşim evi terk edip, çocukların yanına giderek beni evde tek bıraktı. Evliliğimi devam ettirmek istiyorum. Hiçbir mal varlığım ve gelirim olmadığı için maddi sıkıntı yaşıyorum. Eşim emekli aylığı aldığı için keyifli bir yaşam sürmekte. Davalının maddi durumu iyi olmasından dolayı 1000 lira tedbir nafakası ödemesini talep ediyorum."

300 LİRA TEDBİR NAFAKASI ÖDEYECEK

Talebi değerlendiren mahkeme kararında, "Tarafların sosyal ve ekonomik araştırılması yapıldığında davalı Z.A'nın düzenli bir aylığa sahip olduğu, davacı C.A'nın ise sosyo-ekonomik durumunun zayıf olduğu, hayat şartları ve ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak, davanın kısmen kabulüyle davacıya 300 lira tedbir nafakası verilmesine hüküm kurulmuştur." ifadelerine yer verdi.

KADININ İTİRAZI REDDEDİLDİ

Davalı kadın Z.A, yerel mahkemenin verdiği kararın kaldırılması için Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesine istinaf başvurusunda bulundu. İtirazı değerlendiren 2. Hukuk Dairesi, miktarı kesin olduğu gerekçesiyle yerel mahkemenin verdiği kararı yerinde bularak, itirazın reddini kararlaştırdı.

"BOŞANINCA TEDBİR, YOKSULLUK NAFAKASINA DÖNÜŞÜR"

Kararı değerlendiren avukat Gülben Elhakan, Medeni Kanun'da yoksulluk, tedbir ve iştirak nafakası düzenlenmesinin olduğunu söyledi. Elhakan, "Tedbir nafakası boşanma davalarında ekonomik olarak kendisini idame edemeyen tarafın karşı taraftan talep ettiği ve yargılama süresince hükmedilen bir nafaka türüdür. Dava boşanmayla sonuçlanırsa tedbir, yoksulluk nafakasına dönüşür. Fiilen ayrı yaşayan taraflarda da tedbir nafakası alınabilmektedir." dedi.

"MEDENİ KANUN CİNSİYET EŞİTLİĞİ ÜZERİNE KURULMUŞTUR"

Medeni Kanun'da evlilik birliği devam ederken, eşlerin birbirine destek verme hükümlülüğünün düzenlediğine dikkati çeken Elhakan, şunları kaydetti: "Erkek olsa dahi bir taraf ayrılık nedeniyle ekonomik ve sosyal durumu itibarıyla hayatını devam ettiremiyorsa tedbir nafakası talep edebilmektedir. Toplumdaki algı kadının nafaka isteyebileceği yönündedir. Çünkü açılan davaların önemli bir kısmını kadınlar açmaktadır. Medeni Kanun ise cinsiyet eşitliği üzerine kurulmuştur. Dolayısıyla erkeklerin de kadınlar kadar medeni haklarını kullanabilme noktasında eşitliği vardır. Söz konusu davada da bu hak kullanılmış ve tedbir nafakasına hükmedilmiştir. Toplumda nafaka alacaklısının kadın olacağı yönünde algı olsa da aslında bu tamamıyla yanlıştır. Dava konusu olayda bunun en güzel örneği sergilenmiştir. Kararda, erkeğin de tedbir nafakası alabileceği açıkça ifade edilmiştir."

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Medeni Kanun, Diyarbakır, Yoksulluk, Mahkeme, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Geçinemeyen adam, eşine yoksulluk nafakası açtı! Mahkeme adamı haklı buldu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Geçinemeyen adam, eşine yoksulluk nafakası açtı! Mahkeme adamı haklı buldu - Son Dakika
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