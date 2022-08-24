İkinci el otomobil satış yasağına uymayanlara verilen para cezası caydırıcı değil mi? - Son Dakika
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İkinci el otomobil satış yasağına uymayanlara verilen para cezası caydırıcı değil mi?

24.08.2022 11:25
İkinci el otomobil satış yasağına uymayanlara verilen para cezası caydırıcı değil mi?

Geçen hafta gündeme gelen otomobil satış yasağının caydırıcı olması bekleniyordu. Oysa verilen para cezası kötü niyetli satıcı için hiçbir şey.

Tüm dünyada otomobil sektöründe kullanıcılara olumsuz yansıyan fiyat artışları görülüyor. Tabii ülkemizdeki enflasyon, yüksek kur farkı ve vergi nedeniyle etkisi daha büyük oldu. Bununla birlikte fırsatçılık da başladı. Son düzenleme ile getirilen ticari amaçla alınan sıfır otomobil modellerine satış yasağı ise bu durumun önüne geçmeyi hedefliyor. Fakat bugün ortaya çıkan bilgilere göre cezası yeterince caydırıcı olmayabilir.

CEZASI 8 BİN 400 TL!

16 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik düzenlemesi ile bir süredir beklenen otomobil satış yasağı resmileşti. Bu düzenlemeyle ticari amaçla otomobil alıp satan kişilerin bayilerdeki araçları alarak çok daha yüksek fiyatlarla satışa sunmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

İkinci el otomobil satış yasağına uymayanlara verilen para cezası caydırıcı değil mi?

Buna ek olarak, araç alım-satım işlemi yaparak gelir sağlayan şirketlerin artık sıfır otomobil satışı da yasaklandı. Örneğin, bir galeri bayiye giderek sıfır otomobil satın alır ise, bu aracı en az 6 ay boyunca elinde tutması gerekecek.

SATIŞA SUNULACAK ARAÇ 6 AY VE 6 BİN KİLOMETRENİN ALTINDA OLMAYACAK

Fakat tek şart bu değil. Bu otomobillerin aynı zamanda satılmadan önce 6 bin km'ye ulaşmaları gerekiyor. Yani aylık ortalama 1000 km yol gitmeleri gerekiyor. Aksi takdirde ilgili araç 6 aydan uzun süre bekletilse bile satışı yine gerçekleşmeyecek. Yani hem 6 ay hem de 6 bin km şartı getirildi.

Ayrıca bahsi geçen kilometre kısıtlaması nedeniyle, galeriler yalnızca sıfır değil, ikinci el satın alımlarda da kısıtlanıyor. Örneğin 2020 veya 2021 model bir otomobili satın alabilirler. Fakat araç 6 bin km'nin altındaysa satışını yapamazlar. Dolayısıyla km'ye uyulmadığı sürece aracın ne zaman piyasaya sunulduğunun ve kim tarafından galeriye satıldığının da önemi kalmıyor.

İkinci el otomobil satış yasağına uymayanlara verilen para cezası caydırıcı değil mi?

Emre Özpeynirci'nin tv100.com özel haberine göre, bu düzenlemede bir açık bulunuyor. Bu da satışların tam olarak önüne geçilememesinden kaynaklı. Örneğin 2. el otomobil alım satım işi yapan bir şirket düzenlemeye aykırı bir şekilde 6 ay ve 6 bin km kriterleri yerine gelmeden satış yaparsa cezası yalnızca 8 bin 400 TL olacak.

SATICILAR BU YASAĞI DELERSE CEZASI 5 KAT ARTIYOR ANCAK CEZA CAYDIRICI DEĞİL

Tabii bu satış işlemini eğer yetkili satıcılar gerçekleştirir ise ilgili ceza meblağı 5 katına, yani 42 bin TL seviyesine kadar çıkabiliyor. Fakat bu miktar bile galerilerin geçtiğimiz dönemde özellikle 1 milyon TL üstü bayii satış fiyatı bulunan araçları alıp satarak elde ettikleri karın yalnızca küçük bir kısmı.

Dolayısıyla ilgili cezayı caydırıcılık yerine yeni bir vergi gelmiş gibi görecek, hatta bu miktarı karın üstüne ekleyerek satmaya çalışacak birçok kişi olacaktır. Fakat habere göre burada iş noterlerde bitiyor. Zira ilgili satışı inceleyerek satışına onay verecek olan kurum noterler olacak.

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Kaynak: Shiftdelete

Tragger, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İkinci el otomobil satış yasağına uymayanlara verilen para cezası caydırıcı değil mi? - Son Dakika

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