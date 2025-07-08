Gedik Piliç, 2024 İhracatçı Listesinde - Son Dakika
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Ekonomi

Gedik Piliç, 2024 İhracatçı Listesinde

08.07.2025 13:23
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Gedik Piliç, TİM'in 2024 İhracatçı Listesi'nde yer alarak AB ülkelerine de ihracat yapmaya başladı.

Gedik Piliç, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) açıkladığı "2024 Yılı İlk 1000 İhracatçı Firma" listesinde Uşak ilinden listeye giren yüzde 100 yerli sermayeli firmalar arasında yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1968'den bu yana Uşak'ın Eşme ilçesinde faaliyet gösteren Gedik Piliç, 2020'de Çin'e piliç eti ihracatı gerçekleştirdi. Şirket, 2024'te ise Avrupa Birliği ülkelerine ürün sevkiyatına başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gedik Piliç Yönetim Kurulu Üyesi Yağız Gedik, 2009 yılından bu yana yükselerek yer aldıkları İSO 500 listesinde olduğu gibi "2024 Yılı İlk 1000 İhracatçı Firma" listesinde de yer almaktan gurur duyduklarını belirtti.

Gedik, "Yıllardır dünyanın dört bir yanına yaptığımız ihracata bu yıl Avrupa Birliği üye ülkelerini de katma fırsatını avantaja çevirip, markamızı, ürünlerimizi, firmamızı Avrupa'ya tanıtmak, yeni pazarlarda işbirliktelikleri yaratmak, yeni iş ortaklıkları ile kendimizi geliştirmek, sürdürülebilir büyümeye olan inancımızla küresel pazarlarda rekabetçi olmak için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bulunduğu bölgenin en büyük firması olarak her zaman hem bölge hem de ülke ekonomisine fayda sağlamak adına, 3 binden fazla çalışanıyla direk ve dolaylı olarak yarattıkları istihdam sayesinde sadece kar amaçlı olmayıp, sosyal sorumluluğu da kendilerine görev edindiklerini aktaran Gedik, şunları kaydetti:

"Global düşünüp lokal hareket eden bir anlayışla, ürün ve pazar çeşitliliğimizi artırarak, güvenilir, katma değerli ve sağlıklı ürünler üretmek için AR-GE ve teknolojik yatırımlara devam edeceğiz. Dünyanın dört bit yanına yaptığımız ihracata AB ülkelerine de ekleyerek yapacağımız ihracatla hem ülke ekonomisine katkımızı arttırmayı hem de sürdürebilirlik politikalarımız çerçevesinde doğaya ve insana saygılı lider gıda firması olarak inovatif ürünlerle büyümeye devam etmek istiyoruz."

Kaynak: AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi, Avrupa Birliği, Ekonomi, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gedik Piliç, 2024 İhracatçı Listesinde - Son Dakika

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