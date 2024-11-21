Gedik Piliç Gastromasa'da Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Gedik Piliç Gastromasa'da Buluştu

Gedik Piliç Gastromasa\'da Buluştu

Gedik Piliç, Gastromasa İstanbul Konferansı'nda özel menüsü ile dikkat çekti ve sektör profesyonelleriyle buluştu.

21.11.2024 08:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UŞAK (İHA) – Kanatlı sektörünün lider markalarından Gedik Piliç, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen 9. Gastromasa İstanbul Uluslararası Gastronomi Konferansında tavuk severlerle buluştu.

Türkiye ile dünya gastronomisi arasında köprü görevini sürdüren ve dünya gastronomi etkinlikleri içerisinde ilk iki sırada yer alan, bu yıl 9. kez düzenlenen Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı ve Fuarı, "Legacy & Menu/ Miras & Menü" teması çerçevesinde İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Kanatlı sektörünün sevilen markası Gedik Piliç, Şef Rafet İnce tarafından hazırlanan özel menüsü ile fuarı ziyarete gelen iş ortakları, sektör profesyonelleri, gastronomi uzmanları ve öğrencilerini ağırladı. Gedik Piliç, satış, pazarlama ve üretim yöneticileri ile hazır bulunduğu fuarda, taze piliç ürünlerinin yanı sıra hazır yemek kategorisindeki yenilikçi ürünlerini de tanıttı. Mevcut ve potansiyel iş ortakları ile buluştuğu, katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği standda Şef Rafet İnce'nin Gedik Piliç ile hazırladığı menüden tatmak için uzun kuyruklar oluştu.

Dünyaca ünlü şefler ile birlikte sektörünün en önemli yatırımcılarını, profesyonellerini, fikir önderlerini ve markalarını bir araya getiren etkinlikte, Gedik Piliç Gastromasa Hospitality konsepti kapsamındaki "Yiyecek ve İçecek Hizmetlerinde Gıda Güvenliği Standartlarının Önemi ve Müşteri Memnuniyeti" oturumuna da sponsor oldu.

2009 yılından bu yana her yıl İSO 500 listesine girmeyi başaran Gedik Piliç'in Gastromasa Gastronomi Konferansı ve Fuarı katılımıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Yağız Gedik, "Türkiye'nin ilk 500 listesinde olan yüzde 100 yerli sermayeli bir firma olarak, markamızı, ürünlerimizi, firmamızı dünyaya tanıtıp, potansiyel pazarlarla iş birliktelikleri oluşturmak, mevcut çalıştığımız pazarlarla ilişkilerimizi geliştirmek, yeni iş ortaklıkları ile kendimizi geliştirmek adına ulusal ve uluslararası sektörel etkinlikleri çok önemli buluyoruz. Bu nedenle Gastromasa gibi etkinliklerde hem sektör profesyonelleri hem de geleceğin gastronomi uzmanları olacak gençlerle bir araya gelmeyi çok önemsiyoruz. Bu etkinliklere, sadece firmamızı tanıtmak amacıyla değil, kendimizi geliştirmek adına sektördeki gelişmelerden haberdar olmak, inovatif çalışmaları ve ürünleri yakından izlemek, trendleri takip etmek amacıyla da çok önem veriyoruz" diye konuştu. - UŞAK

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Gastronomi, İstanbul, Ekonomi, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gedik Piliç Gastromasa'da Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:01 3 vekilin istifasının ardından MHP’li Feti Yıldız’dan dikkat çeken açıklama 3 vekilin istifasının ardından MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken açıklama
07:42 Merkez Bankası’nın faiz kararı bugün açıklanacak Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün açıklanacak
07:32 Hemşire Selen Bilgin’in ölümü dosyasından “Yenidoğan çetesi“ konuşmaları çıktı Hemşire Selen Bilgin'in ölümü dosyasından "Yenidoğan çetesi" konuşmaları çıktı
02:02 Meclis’te ilginç anlar: Sırrı Süreyya Önder’in yanıtını duyan Soylu kahkahalara boğuldu Meclis'te ilginç anlar: Sırrı Süreyya Önder'in yanıtını duyan Soylu kahkahalara boğuldu
23:36 3 polisi silahla yaralayan saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı: Vatandaş linç etmek istedi 3 polisi silahla yaralayan saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı: Vatandaş linç etmek istedi
14:24 Mustafa Destici’nin ’Mahruki’ açıklamaları yeniden gündemde: ’Bu kabul edilecek bir paylaşım değil’ Mustafa Destici'nin 'Mahruki' açıklamaları yeniden gündemde: 'Bu kabul edilecek bir paylaşım değil'
14:21 Yüzü yanan MasterChef Beyza sargısını çıkardı, akıllara kurgu şüphesi geldi Yüzü yanan MasterChef Beyza sargısını çıkardı, akıllara kurgu şüphesi geldi
14:18 Fidan dikiyoruz dediler, 2 milyon lirayı cebe indirdiler Fidan dikiyoruz dediler, 2 milyon lirayı cebe indirdiler
14:18 Kırmızı et fiyatlarını düşürecek hamle Erdoğan talimat verdi Kırmızı et fiyatlarını düşürecek hamle! Erdoğan talimat verdi
14:18 Otomobil AVM’nin en üst katından zemine çakıldı: 1 ölü, 3 yaralı Otomobil AVM'nin en üst katından zemine çakıldı: 1 ölü, 3 yaralı
14:18 Beyaz Show geri mi dönüyor Beyaz Show geri mi dönüyor?
14:06 Acun Ilıcalı hakkında bahis soruşturması Acun Ilıcalı hakkında bahis soruşturması
13:57 Esra Dermancıoğlu: Yapay zeka ile aşk yaşıyorum Esra Dermancıoğlu: Yapay zeka ile aşk yaşıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 10:07:15. #1.11#
SON DAKİKA: Gedik Piliç Gastromasa'da Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.