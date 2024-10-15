Gedik Piliç ZEPS 2024 Fuarı\'nda

Ekonomi

UŞAK (İHA) – Kanatlı sektörünün öncü markalarından Gedik Piliç, Bosna Hersek'in Zenica kentinde Türkiye'nin partner ülke olarak katıldığı Uluslararası ZEPS 2024 Fuarı'nda yerini aldı.

Bosna Hersek'in en büyük uluslararası, Balkanlar'ın en önemli genel ticaret fuarlarından ZEPS 2024 Fuarı'nda, Gedik Piliç yeni pazar ve iş birlikleri geliştirmek üzere katılım sağladı.

1-5 Ekim 2024 tarihlerinde Bosna Hersek'in Zenica şehrinde düzenlenen ZEPS Fuarı'nda dünyanın dört bir yanından 400 firma ve 1.200'den fazla marka yer aldı. Gedik Piliç, İstanbul Ticaret Odasının (İTO) yaptığı organizasyonla Türkiye'den katılan 35 Türk firma arasında kanatlı sektörünü temsil etti.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç'in plaket verdiği, Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin ve Zenica- Doboj Kantonu Başkanı Nezir Piviç ile Zenica- Doboj Kantonu Ekonomi Bakanı Samir Sibonjic'in ziyaret ettiği Gedik Piliç standında, ziyaretçiler Gedik Piliç'in hem geleneksel hem de yenilikçi ürünleri hakkında bilgi aldı. İç ve dış pazarda sürekli büyüyerek sektörünün lider firmalarından biri olan Gedik Piliç, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. - UŞAK