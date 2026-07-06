Gediz\'de Biçerdöver Denetimleri Devam Ediyor

Kütahya'nın Gediz ilçesinde hububat hasat sezonuyla birlikte biçerdöver denetimleri aralıksız devam ediyor.

Gediz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından Kurtçam Köyü'nde biçerdöverle gerçekleştirilen hububat hasadında kontroller yapıldı. Denetimlerde hasat işlemlerinin teknik kurallara uygun yürütülmesi, ürün kayıplarının önlenmesi ve üretimde verim ile kalitenin korunmasına yönelik incelemelerde bulunuldu.

Yetkililer, üretimde verim ve kaliteyi korumaya yönelik denetimlerin hasat sezonu boyunca sürdürüleceğini belirtti. - KÜTAHYA