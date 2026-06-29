Gediz\'de Hayvansal Gübre Deposu Denetimi

Kütahya'nın Gediz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından Fırdan köyünde, Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi kapsamında örnek hayvansal gübre deposu yapılması planlanan işletmede denetim ve saha ziyareti gerçekleştirildi.

Ziyaret kapsamında planlanan yatırım alanı incelenirken, proje kriterlerine uygunluk ve teknik gereklilikler yerinde değerlendirildi. Yetkililer, proje kapsamındaki denetim, kontrol ve saha çalışmalarının planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü belirtti. - KÜTAHYA