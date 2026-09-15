GEKA 176. Yönetim Kurulu Toplantısı Denizli\'de yapıldı, 2027 çalışma programı belirlendi

Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) 176. Yönetim Kurulu Toplantısı, Aydın Valisi Dr. Osman Varol'un dönem başkanlığında Denizli Valiliği ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda, Ajansın 2027 yılı Çalışma Programı belirlenirken 2026 yılı Birim Ara Faaliyet Raporları da değerlendirildi.

Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) 176. Yönetim Kurulu Toplantısı, Denizli Valilik Binası'nda gerçekleştirildi. Aydın Valisi Dr. Osman Varol'un dönem başkanlığında düzenlenen toplantıya; Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu ve GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı katıldı.

Toplantıda, Ajansın 2026 yılı Birim Ara Faaliyet Raporları incelendi. Genel Sekreter Ümit Gülyağı tarafından ayrıca Ajansın son dönemde yürüttüğü çalışmalar hakkında kapsamlı bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.

Denizli Valiliği ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantının önemli gündem maddelerinden biri de GEKA'nın 2027 yılı Çalışma Programı oldu. Toplantıda, 2027 yılı Çalışma Programında "Alternatif Turizmde Yeni Destinasyonlar", "Üretici Örgütlerinin Güçlendirilmesi" ve "İmalat Sanayide Yeşil ve Dijital Dönüşüm" sonuç odaklı programlarının yanı sıra "Kurumsal Gelişim" ve "Yerel Kalkınma Fırsatları" başlıkları altında çeşitli faaliyetlerin yürütülmesi kararlaştırıldı.

GEKA, hazırladığı çalışmalarla Aydın, Denizli ve Muğla'yı kapsayan Güney Ege Bölgesi'nde çeşitli rotalar oluşturarak bölgenin turizm kapasitesinin artırılmasını hedefliyor. Ajans ayrıca Yerel Kalkınma Hamlesi ile birlikte bölgenin coğrafi potansiyelinin ortaya çıkarılmasını ve bu potansiyelin katma değerli üretime dönüştürülmesini amaçlıyor.

Güney Ege'nin sürdürülebilir büyüme hedeflerine katkı sunmak ve bölgenin rekabet gücünü artırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren GEKA, kurumlar arası iş birliği çerçevesinde bölgesel kalkınmaya yönelik faaliyetlerine devam edecek.