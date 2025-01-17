Geleceğe Değer projesi mezunları yenilenebilir enerjiye hazırlıyor

Ekonomi

Koç Holding'in yenilenebilir enerji şirketi Entek Elektrik ile Sürdürülebilirlik Adımları Derneği'nin hayata geçirdiği "Geleceğe Değer" projesi, meslek yüksekokulu öğrencilerini yenilenebilir enerji sektörüne kazandırmayı hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Entek Elektrik ile Sürdürülebilirlik Adımları Derneği tarafından gerçekleştirilen "Geleceğe Değer" projesiyle meslek yüksekokulu öğrencileri yenilenebilir enerji sektörüne hazırlanıyor.

Dijital teknolojilerden analitik becerilere geniş bir yelpazede eğitim olanakları sunan proje, saha ziyaretleri ve uygulamalı çalışmalarla gençlere sektörü yakından tanıma ve kariyerlerini hedeflerine uygun olarak şekillendirme fırsatı sunuyor. Geniş eğitim programı enerji sektörünün nitelikli iş gücü ihtiyacına çözüm üretirken, gençlerin gelecekteki çalışma hayatları için sağlam bir temel atmalarına da olanak sağlıyor.

"Sektörün nitelikli iş gücü ihtiyacına da çözüm sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Entek Elektrik Genel Müdürü Bilal Tuğrul Kaya, projenin, meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerinden mezun olan öğrencilerin, yenilenebilir enerji sektöründeki fırsatlardan haberdar olmadıklarını gözlemlemeleriyle başladığını belirterek, bu öğrencilerin potansiyelinin ortaya çıkmasına yardımcı olmak ve geleceğin enerji iş gücünü yetiştirmek için somut adım atmak istediklerini ifade etti.

Bu çerçevede akademisyenler, kamu kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla kapsamlı bir ihtiyaç analizi gerçekleştirdiklerini belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Öncelikle öğrencilerin ihtiyaçlarını ve sektörün beklentilerini derinlemesine anlamak için yaptığımız bu çalışmalardan elde ettiğimiz bulgular, eğitim programının temelini oluşturdu. Bu analiz sonucunda, hem öğrencilerin iş dünyasına adapte olmalarını kolaylaştıracak hem de onlara 21. yüzyıl becerilerini kazandıracak bir eğitim programı oluşturduk. Aralıkta Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde başladığımız eğitimlerimizde, gençlerin sektöre yönelik ilgisini ve bu alanlarda kariyer yapma heveslerini görmek bizler için hem ilham verici hem de gurur kaynağı oldu."