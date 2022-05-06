'Geleceği Yazan Kadınlar'ın doğa dostu fikirleri meyvelerini veriyor - Son Dakika
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'Geleceği Yazan Kadınlar'ın doğa dostu fikirleri meyvelerini veriyor

06.05.2022 10:48
'Geleceği Yazan Kadınlar'ın doğa dostu fikirleri meyvelerini veriyor

Kadınların teknoloji alanında girişimciliğini ve istihdamını artırmak amacıyla Turkcell'in düzenlediği Geleceği Yazan Kadınlar İklim Fikir Maratonu yarışması kapsamında geliştirilen fikirler, somutlaşma konusunda önemli gelişmeler kaydetti.

Kadınların teknoloji alanında girişimciliğini ve istihdamını artırmak amacıyla Turkcell'in düzenlediği Geleceği Yazan Kadınlar İklim Fikir Maratonu yarışması kapsamında geliştirilen fikirler, somutlaşma konusunda önemli gelişmeler kaydetti. İklim değişikliği ve sürdürülebilirliğe yönelik yaratıcı çözümlerle yarışmada finale kalan 5 yenilikçi proje, önemli kurumlar ve yatırımcılarla stratejik iş birlikleri yaparak gelişimini sürdürüyor.

Kadın istihdamında Türkiye'deki önemli girişimlerden Geleceği Yazan Kadınlar Projesi'nin, iklim krizi çözüm sürecinde de kadınların eşit varlığını desteklemek üzere hayata geçirdiği İklim Fikir Maratonu'nda sahne alan fikirler, kısa süre içerisinde olumlu geri dönüşler almaya başladı. İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında çevre dostu çözümlerden finale kalan 5 projenin geliştiricileri, kurumlar ve yatırımcılarla çeşitli iş birlikleri yaparak çalışmalarını somutlaştıracak adımlar atıyor.

İLK 5'E GİREN DOĞA DOSTU PROJELER SOMUTLAŞMA YOLUNDA EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR

Yarışmada birincilik ödülünü alan Hüsne Temur, Nimet Özmeral ve Semanur Erbay'ın kurduğu TeknoTeam, çay atıklarını toplayıp kompozit oluşturarak biyo bazlı plastik üreten teknoloji geliştirmişti. Ekip, çay atıklarının geri dönüştürülmesi için paketlerin üzerine en yakın çay atık toplama yerini gösteren karekod sistemi tasarlamıştı. Türkiye'de çayın tüketilme oranı düşünüldüğünde, hijyenik atığın tekrar kazandırılmasının çevresel sürdürülebilirliğe ciddi katkı sağlayacağı düşünülüyor. Bu önemli projenin kurumlara entegrasyonu, çeşitli STK'larla iş birlikleri ve yatırımcı alma noktasında çalışmalar sürüyor.

ATIKLARDAN DOĞADA ÇÖZÜNEBİLEN BİYOPLASTİK ÜRÜNLER ÜRETME PROJESİ

Yarışmada ikinci olan Merve Atalay'ın geliştirdiği Mapla projesi, atıklardan doğada çözünebilen biyoplastik ürünler üretmeyi kapsıyordu. Farklı atıkların dönüşümü için birçok firmayla Ar-Ge iş birliklerini sürdüren Merve Atalay, İklim Fikir Maratonu'nun ardından Mapla projesiyle Sustainable Growth ve Arya Women programlarına dahil oldu. Atalay, Dubai ve Türkiye'den yatırımcılarla görüşerek projesini işe dönüştürme yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

3'üncü Fatma Aouani Çöpoğlu ise Yapay Zeka Destekli Online Biyogaz İzleme Sistemi projesi CH+.ai ile yarışmada üçüncülük elde etmişti. Biyogaz tesislerini online izleyen platform ve hem erken uyarı veren hem de daha verimli çalışan tesisler elde edilmesi, tesislerde sık karşılaşılan verim düşüşleri ve proses arızalarının önüne geçilmesini hedefleyen projesiyle Çöpoğlu, Yapay Zeka Destekli Online Biyogaz İzleme teknolojisi projesinin prototipini kuracağı ve test edeceği şirketle anlaştı. Çöpoğlu, ayrıca donanım için de danışmanlık alarak ilerliyor.

Yarışmada dördüncü olan ChanGeo projesiyle Dilek Mutlu, çalışması için uygun AB proje fonlarını araştırıyor. Çalışmalarını mentorla birlikte sürdüren Mutlu, aynı zamanda TÜBİTAK'ın Bireysel Genç Girişim Programı BİGG'e de başvuruda bulundu.

Yarışmanın beşincisi Merve Kocagöz, Recycled adlı karbon ayak izimizi azaltan online platform projesiyle iklim değişikliğine teknoloji ile çözüm üretme konusunda çalışmalarına devam ediyor. Kocagöz, TOBB Uşak ve TÜBİTAK ile projesini ilerletiyor.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 'Geleceği Yazan Kadınlar'ın doğa dostu fikirleri meyvelerini veriyor - Son Dakika


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