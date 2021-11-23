Üye Girişi
Gelecek yıl 5 gün izin alarak 28 gün tatil yapmak mümkün - Son Dakika

Gelecek yıl 5 gün izin alarak 28 gün tatil yapmak mümkün

23.11.2021 11:27
Gelecek yıl 5 gün izin alarak 28 gün tatil yapmak mümkün

Enuygun'un hazırladığı 2022 tatil takvimine göre, seyahat severler 2022'de 5 gün izin alarak tüm yıl toplamda 28 gün tatil yapabilecek.

Enuygun'un hazırladığı 2022 tatil takvimine göre, seyahat severler 2022'de 5 gün izin alarak tüm yıl toplamda 28 gün tatil yapabilecek.

Enuygun açıklamasına göre, bu yılın ilk yarısında kapanmalar nedeniyle seyahat edemeyenler, ikinci yarıda tatil fırsatlarını değerlendirmeye çalıştı.

Seyahat sitesi Enuygun, gelecek yıl seyahatlerini planlamayı düşünenler için 2022 yılı tatil takvimini hazırladı. Enuygun, seyahat severlere sadece 5 gün izin alarak tüm yıl toplamda 28 gün tatil yapabileceği müjdesini verdi.

Enuygun'un tatil takvimine göre; 2022'nin ilk yarısındaki tatillerin bir kısmı hafta sonuna denk gelse de mayıs ayına denk gelen Ramazan Bayramı ve temmuz ayına denk gelen Kurban Bayramı sayesinde uzun tatiller yapmak mümkün oluyor.

2021'e Cuma gününe denk gelen 1 Ocak tatiliyle başlanırken, 2022'de 1 Ocak Cumartesi gününe denk geliyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da yine Cumartesi günü kutlanacak. 2022'de Ramazan Bayramı mayıs ayında olacak. 1 Mayıs Pazar günü Ramazan Bayramı arifesi ve 2 Mayıs Pazartesi günü başlayan bayram 4 Mayıs Çarşamba günü bitiyor. Perşembe ve Cuma günleri için 2 gün izin alarak toplamda 9 günlük bir tatil planı yapmak mümkün oluyor.

Perşembe gününe denk gelen 19 Mayıs'ta cuma günü için 1 günlük izin alarak 4 günlük tatil yapmak mümkün olacak.

Temmuz'da 2,5 gün izinle 10 gün tatil

Son yıllarda Kurban Bayramı'nın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile denk gelmesiyle uzun bayram tatilleri yapılabildi. Bu yıl da Kurban Bayramı, 15 Temmuz'un hemen öncesinde 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor.

Kurban Bayramı arifesinde yarım gün izin alarak 12 Temmuz Salı gününe kadar sürecek bayramla birlikte 5 günlük bir tatile çıkılabiliyor. 15 Temmuz Cuma'dan önceki çarşamba ve perşembe günleri için 2 günlük izin alarak bu tatili 10 günlük bir plana çevirmek de mümkün olacak.

Enuygun, bayram döneminde uzun tatillere çok talep olduğu için otel rezervasyonları, uçak ya da otobüs biletlerini son dakikaya bırakmamayı öneriyor. Erken rezervasyon fırsatlarından yararlanarak otel rezervasyonunuzu uygun fiyata yapılabiliyor. Uygun fiyatlı uçak bileti bulunduğunda biletle beraber mutlaka Bilet İptal Güvencesi de alarak olası iptal durumlarında bilet tutarının yüzde 90'ını iade alınabiliyor.

Yılın diğer yarısındaki resmi tatillerde ise kısa da olsa tatil yapma fırsatı oluşuyor. Salı gününe denk gelen 30 Ağustos için 1 gün izin alarak 4 günlük bir deniz kenarı kaçamağı planlanabilir. 29 Ekim ise 2022'de Cumartesi günü ancak 28 Ekim Cuma için yarım gün izin alınması durumunda 3 günlük tatil yapmak mümkün.

Enuygun, 2022 tatil takvimini şu şekilde hazırladı:

Tatil Gününün İsmiTarihGünİzin SüresiTatil Süresi
Yılbaşı1.OcaCumartesi--
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı23 Nis.Cumartesi--
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü1 May.Pazar--
Ramazan Bayramı1 May. (Arife) 2-4 May.Pazar Çarşamba2 gün9 gün
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı19 May.Perşembe1 gün4 gün
Kurban Bayramı8 Tem. (Arife) 9-12 Tem.Cuma-SalıYarım gün5 gün
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü15 Tem.Cuma-3 gün
30 Ağustos Zafer Bayramı30 Ağu.Salı1 gün4 gün
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı29 Eki.Cuma (Yarım) CumartesiYarım gün3 gün

Kurban Bayramı, TEM Otoyolu, Tatil, Cuma, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Gelecek yıl 5 gün izin alarak 28 gün tatil yapmak mümkün - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak 11:57 İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak Cem Yılmaz: Beni sahnede izlesin 11:53 Cem Yılmaz: Beni sahnede izlesin Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor 11:43 Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor
Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır 11:23 Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır Son Dakika! 10:22 Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle 09:25 Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!"
Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı 07:59 Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü 07:57 Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü

Son Dakika Haberleri
11:57 İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak
11:53 Cem Yılmaz: Beni sahnede izlesin
11:52 5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise
11:47 Son dakika: MHP lideri Bahçeli: Hükümetin izlediği ekonomi politikası doğrudur
11:43 Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor
11:23 Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır
11:20 Koronavirüs nedeniyle morglar doldu! Ölüleri koridorlarda bekletiyorlar
11:15 Igor Angelovski, Fenerbahçe'den aldığı teklifi doğruladı
11:11 Son Dakika! HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 13 vekil hakkındaki dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e sunuldu
11:09 Demirtaş: Devletin içindeki hiçbir güç odağı Erdoğan'a destek olmayacak!
İşçi servisiyle otomobil çarpıştı! İşçi servisiyle otomobil çarpıştı!         
12:00
5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise 5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise         
11:53
Son dakika: MHP lideri Bahçeli: Hükümetin izlediği ekonomi politikası doğrudur Son dakika: MHP lideri Bahçeli: Hükümetin izlediği ekonomi politikası doğrudur         
11:48
Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü         
11:36
Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı         
10:40
Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak         
09:54
WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik!         
08:38
Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
07:58
Görevden alınacağı söylenen Bakan Elvan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını paylaşması dikkat çekti Görevden alınacağı söylenen Bakan Elvan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını paylaşması dikkat çekti         
07:39
Babacan, gece yarısı kameraların karşısına geçti! Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşı" sözlerine sert tepki: Yeter artık Babacan, gece yarısı kameraların karşısına geçti! Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşı" sözlerine sert tepki: Yeter artık         
07:36
Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 193 kişi vefat etti, 24 bin 856 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 193 kişi vefat etti, 24 bin 856 yeni vaka tespit edildi         
21:13
Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi         
17:45
Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak         
17:06
Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım         
16:13
Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar         
16:11
Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru         
16:06
Ünlü futbolcu Maradona'nın hayatının anlatıldığı dizide inanılmaz sahneler Ünlü futbolcu Maradona'nın hayatının anlatıldığı dizide inanılmaz sahneler         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2021 12:04:22. #1.11#
SON DAKİKA: Gelecek yıl 5 gün izin alarak 28 gün tatil yapmak mümkün - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement