Geleneksel Çanta Sanatı Yaşatılıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Geleneksel Çanta Sanatı Yaşatılıyor

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65 yıllık geleneğiyle Tahir Demirci, el yapımı çanta mesleğini teknolojiye direnerek sürdürüyor.

27.10.2024 11:50
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Teknolojiye direnerek 65 yıllık geleneğe sahip çıkıyor

GAZİANTEP - Gaziantep'in tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda, 75 yaşındaki Tahir Demirci, dedesinden kalan el yapımı çanta mesleğini 65 yıldır yaşatıyor.

Gaziantep'te beş metrekarelik küçük bir dükkanda, büyük bir azimle teknolojiye karşı direnerek sanatını icra eden Demirci, bu geleneksel mesleğin kaybolmaması için yıllardır emek veriyor. Eline aldığı deri ve iplerle, hiçbir teknolojik alet kullanmadan çanta yapan Demirci, işini yıllardır aynı özen ve sabırla sürdürüyor. Kendisi gibi bu mesleğe gönül vermiş olan oğlu ile birlikte, her bir çantayı büyük bir ustalıkla ortaya çıkarıyor. Demirci, gelişen teknolojiye karşı direnmenin kolay olmadığını ancak el yapımı ürünlerin taşıdığı kültürel mirasın bu zorlukları aşmaya değer olduğunu ifade etti.

"Bu meslek son zamanlarda çok rağbet görmeye başladı"

El yapımı çantalarla ilgili bilgi veren Demirci, "Unutulmaya yüz tutmuş bir sanat. Bu bölgede el işi yapan yok. Bu meslek bize dedemizden kaldı. Bizde oğlumla el ele verip teknolojiye direnerek mesleği yaşatmaya devam ediyoruz. Oğlum tasarımlarını yapıyor. Bu meslek son zamanlarda çok rağbet görmeye başladı. Bir dönem bu mesleğe ara verdim. Fakat oğlum yeniden mesleğe başlamak istedi. Bende oğluma yardım ediyorum. Bu çantalar deri olduğu için uzun ömürlü olur. Biz bu çantaları özel bir deriden yapıyoruz. Bu deriler sadece çanta üretiminde kullanılır. Bizim yaptığımız bazı çantaları Türkiye'de yapan sayılı isim var. Biz hiçbir teknolojik alet kullanmadan mesleği yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.

"Mesleğin son ustaları ben ve oğlumuz"

El yapımı çanta ustalığının ölememesi için eleman yetiştirmek istediğini söyleyen Demirci, "Ben bu mesleğin gelecek nesillere aktarmak istiyorum. Bu bir kültürdür. Mesleğin son ustaları ben ve oğlumuz. Bizden sonra bu mesleği yaşatacak eleman bulamıyoruz. Mesleğin ölmemesi adına elaman yetiştirmek istiyoruz. Biz burada çantalarımızı 900 TL ile 2 bin 500 TL arasında satışa sunuyoruz. Bu mesleği öğrenmek isteyen gençler için bu fiyat oldukça makuldür" şeklinde konuştu.

"El emeğiyle yapılan her şey çok değerlidir"

El yapımı çantaların kadınlar için değerli olduğuna değinen müşteri Filiz Yazıcı, "El emeğiyle yapılan her şey çok değerlidir. Ben çantaları çok beğendim. Fiyatlarda gayet uygun" diye konuştu.

Geleneksel Çanta Sanatı Yaşatılıyor
Kaynak: İHA

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