Gelir vergisi beyan süresi bugün doluyor - Son Dakika
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Gelir vergisi beyan süresi bugün doluyor

31.03.2022 09:11
Gelir vergisi beyan süresi bugün doluyor

Gerçek kişiler tarafından 2021'de elde edilen ticari, zirai, serbest meslek kazancı, ücret geliri gibi kazançlar için yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilme süresi bugün sona erecek.

Gerçek kişiler tarafından 2021'de elde edilen ticari, zirai, serbest meslek kazancı, ücret geliri gibi kazançlar için yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilme süresi bugün sona erecek.

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, geçen yıl elde edilen ticari kazanç, zirai kazanç, ücret geliri, serbest meslek kazancı, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile değer artışı kazancı ve arızi kazançlar için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekiyor.

Gelir vergisi beyanında, ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamda gönderiyor.

Sadece kira geliri, ücret geliri, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamelerini, kendileri için önceden hazırlanmış Hazır Beyan Sistemi üzerinden vergi dairesine gitmeden hızlı ve güvenli şekilde beyan ederek tahakkuk eden vergiyi ödeyebiliyor.

Hazır Beyan Sistemi'ne "www.gib.gov.tr" üzerinden ulaşılabiliyor. Söz konusu beyannameyi verme süresi bugün doluyor.

İlk taksit ödemelerinde son gün

Ayrıca, 2021 yılı kazançlarına ilişkin olarak verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenmesi gerekiyor. Birinci taksitin damga vergisi ile birlikte ödeme süresi bugün sona erecek. İkinci taksitte ise süre 1 Ağustos'ta doluyor. Mükellefler vergilerini, Başkanlığa ait www.gib.gov.tr internet adresinde yer alan anlaşmalı bankalardan ve tüm vergi dairelerinden ödeyebiliyor.

Hazır Beyan Sistemi ile beyan edilen kira geliri, ücret geliri, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisi ödemeleri, Hazır Beyan Sistemi üzerinden "Anlaşmalı Banka Kartı-Kredi Kartı ile Ödeme" bölümünden banka kartı veya kredi kartı ile 02.00-23.45 saatlerinde yapılabiliyor.

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Gayrimenkul, Kredi Kartı, Banka, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Gelir vergisi beyan süresi bugün doluyor - Son Dakika


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